Turkcell Gebze Veri Merkezi'ne giren askerlerin davası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne girerek, iletişimi kesmeye çalıştıkları iddia edilen 10'u tutuklu, 1'i firari 15 sanığın yargılandığı davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, daha önce meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar Gebze Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Ö, üsteğmenler Arda U. ve Emrah E, teğmenler Bülent C, Mehmet Ö. ve Suat S, astsubaylar Mahmut K. ve Osman H, başçavuş Doğan Ç, eski öğretmen Vedat Ç. ile tutuksuz yargılanan astsubaylar C.A, İ.B. ve S.T. ile avukatlar hazır bulundu.

Duruşmaya, Cumhurbaşkanlığı adına avukat Kübra Özen de katıldı.

Tutuklu sanık Abdülkadir Ö, esasa ilişkin savunmasında, olay akşamı kanunsuz bir emir almadığını, İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen ve firari sanık dönemin istihbarat şube müdürü binbaşı Ümit İpek'in kanunsuz olmayan emirlerini yerine getirdiğini ileri sürdü.

Darbeyle ilgili önceden hiçbir bilgi sahibi olmadığını ve Turkcell Veri Merkezi'ndeki faaliyetin planlamasını yapmadığını savunan sanık Abdülkadir Ö, "Görevde olduğum süre içerisinde 2 yıl planlama eğitimi gördüm, eğer söz konusu olayın planlamasını yapmış olsaydım böyle bir plan yapmazdım." dedi.