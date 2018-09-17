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Turkcell Gebze Veri Merkezi'ne giren askerlerin davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 21:15 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Turkcell Gebze Veri Merkezi'ne girerek, iletişimi kesmeye çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 10'u tutuklu, 1'i firari 15 sanığın yargılanmasına devam edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne girerek, iletişimi kesmeye çalıştıkları iddia edilen 10'u tutuklu, 1'i firari 15 sanığın yargılandığı davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, daha önce meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar Gebze Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Ö, üsteğmenler Arda U. ve Emrah E, teğmenler Bülent C, Mehmet Ö. ve Suat S, astsubaylar Mahmut K. ve Osman H, başçavuş Doğan Ç, eski öğretmen Vedat Ç. ile tutuksuz yargılanan astsubaylar C.A, İ.B. ve S.T. ile avukatlar hazır bulundu.

Duruşmaya, Cumhurbaşkanlığı adına avukat Kübra Özen de katıldı.

Tutuklu sanık Abdülkadir Ö, esasa ilişkin savunmasında, olay akşamı kanunsuz bir emir almadığını, İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen ve firari sanık dönemin istihbarat şube müdürü binbaşı Ümit İpek'in kanunsuz olmayan emirlerini yerine getirdiğini ileri sürdü.

Darbeyle ilgili önceden hiçbir bilgi sahibi olmadığını ve Turkcell Veri Merkezi'ndeki faaliyetin planlamasını yapmadığını savunan sanık Abdülkadir Ö, "Görevde olduğum süre içerisinde 2 yıl planlama eğitimi gördüm, eğer söz konusu olayın planlamasını yapmış olsaydım böyle bir plan yapmazdım." dedi.

Abdülkadir Ö, veri merkezine Ümit İpek'in terör saldırısına karşı tedbir alınacağına yönelik emriyle gittiğini, darbeden veri merkezine gittikten sonra haberini olduğunu iddia ederek, "15 Temmuz'da kesinlikle darbe saikiyle hareket etmedim. Emirlere itaat ettim. Hata ettiğimi anlayınca da faaliyeti sonlandırıp birliğime döndüm." ifadelerini kullandı.

Sanık Arda U. da olay akşamı darbe girişiminden haberi olmadığını ve Ümit İpek'in emriyle acil olarak birliğe çağrıldığını öne sürerek, "Geldiğimde İlçe Komutanlığı'nın önünde araçlar hazır edilmişti. Kısa süre içerisinde hareket ettik. Gideceğimiz yeri tek bilen Ümit İpek'ti. Faaliyetin Turkcell Veri Merkezi'nde gerçekleştirileceğini oraya gidince anladım. Gittikten sonra darbe girişimi olduğu haberlerini telefondan öğrendim. O zaman yanlış bir şey yaptığımızı düşündüm. Orada bulunmamızın yanlış anlaşılabileceğini düşünerek Ümit İpek'in yanına gittim ve 'Bizi neyin içerisine soktun?' diye sordum. O andan sonra hiçbir şey yapmadım."

Arda U. faaliyetin planlanması safhasında görev almadığını savunarak, görev bilincinin ve emre itaat duygusunun istismar edildiğini ileri sürdü.

Sanıklar Bülent D, Doğan Ç, Emrah E, Mahmut K. Osman H, ve Mehmet Ö. de üzerilerine atılı suçları reddederek, olay akşamı terör saldırısı tehdidine karşı çağrılmaları üzerine gittiklerini savundu. Sanıklar, darbe girişiminden haberlerinin olmadığını ve darbe saikiyle hareket etmediklerini savunarak, beraatlerini talep etti.

Tutuksuz sanık S.T. de söz konusu yapıyla askeri öğrenciliği döneminde sadece bir görüşmesi olduğunu ve irtibatını kestiğini iddia ederek, "Darbe girişimi öncesi binbaşı Ümit İpek, İ.B, C.A. ve beni alışveriş merkezinde toplayarak 'Mevcut gidişata el koyacağız' dedi. Bu durum hakkındaki düşüncelerimizi sordu. Biz de böyle bir şeyin içerisinde yer almayacağımızı söyleyince FETÖ'cü olup olmadığımızı anlamak için bizi denediğini ve bizim FETÖ'cü olmadığımıza inandığını, hakkımızda olumlu rapor yazacağını söyledi." şeklinde konuştu.

S.T, darbe girişimine katılmadığını savunarak, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 24 Eylül'e erteledi.

- Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet istemi

Cumhuriyet savcısı tarafından 14 Mayıs'taki celsede açıklanan esas hakkındaki mütalaada, 10 tutuklu sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu ve tutuksuz sanıklar için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan aydan onbeşer yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, ayrıca Vedat Çetin haricindeki tüm tutuklu sanıkların TCK'nın 116/2.4. ve 119/1 a, c. ve e. maddeleri gereğince cezalandırılmaları istendi.

- İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7 yıl 6 aydan onbeşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Türkcell veri merkezi

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