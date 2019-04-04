Turkcell Girne Yarı Maratonu ile yardıma koşulacak

GİRNE, (DHA)- Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu işbirliği, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in isim sponsorluğunda, 'Yardıma Koşuyoruz' sloganıyla 14 Nisan Pazar günü Turkcell Girne Yarı Maratonu gerçekleşecek. Maratondan elde edilecek tüm gelir SOS Çocuk Köyü Derneği, Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Akan Gürkan Eğitim Vakfı’na bağışlanacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iki yıl üst üste ana sponsor olduğu Turkcell Girne Yarı Maratonu, 14 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. 'Turkcell Girne Yarı Maratonu'nda kayıtlarını yaptıran Turkcell yönetici ve çalışanları yarışacak. Girne Kordonboyu’nda başlayıp aynı yerde sona erecek maraton, “3, 7 ve 21 kilometre” olmak üzere erkek ve kadın kategorilerinde gerçekleşecek. Maraton ile ilgili parkur, kayıt işlemleri ve diğer tüm detaylar BiP Kuzey Kıbrıs Turkcell kanalından takip edilebilir.

Turkcell Girne Yarı Maratonu kapsamında gerçekleştirilecek, 21 kilometre parkuru Uluslararası Atletizm Federasyonu Birliği (IAAF) ve Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Yarışları Birliği (AIMS) tarafından tescil edilmiştir. 21 kilometrede yarışacak katılımcılar uluslararası birliklerin onayını taşıyan sertifikalar da alma imkânı yakalıyor.