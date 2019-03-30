Turkcell-Huawei projesi Londra’dan birincilik ödülü aldı

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in, Huawei iş birliğiyle gerçekleştirdiği dijital performans ölçüm projesi Londra’dan birincilik ödülü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çinli teknoloji şirketi Huawei ile yaptığı iş birliği ile dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, uluslararası alanda ödülleri toplamaya devam ediyor.

Dünya genelinde 4 farklı kıtada yer alan 7 ofisiyle kapsamlı küresel etkinlikler organize eden IQPC’nin telekom sektöründe gelenekselleşen Müşteri Deneyimi Küresel Ödülleri’nde, Turkcell bu sene birinciliğe layık görüldü.

2005 yılından beri düzenlenen ve dünyanın en prestijli müşteri deneyimi ödülleri olarak değerlendirilen CEM Global Telecom Awards’ın “En İyi ROI (Yatırımın Geri Dönüşü) Örneği” kategorisinde birinciliğin Turkcell’e verilmesinde, Huawei ile yürütülen proje etkili oldu.

İki şirket güçlerini birleştirerek, satış kanallarının performans ölçütlerini dijitalleştirerek, yeni bir performans takip sistemi kurdu. Dünyanın ilk Dijital Operatörü Turkcell, hizmetleriyle dijitalleşmenin yanı sıra saha satış yapılanmasını ve performans ölçütlerinin takibini de dijitalleştirdi.