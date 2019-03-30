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Turkcell-Huawei projesi Londra’dan birincilik ödülü aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 10:30 | Son Güncelleme

Turkcell’in, Huawei iş birliğiyle gerçekleştirdiği dijital performans ölçüm projesi Londra’da birinciliğe layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in, Huawei iş birliğiyle gerçekleştirdiği dijital performans ölçüm projesi Londra’dan birincilik ödülü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çinli teknoloji şirketi Huawei ile yaptığı iş birliği ile dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, uluslararası alanda ödülleri toplamaya devam ediyor.

Dünya genelinde 4 farklı kıtada yer alan 7 ofisiyle kapsamlı küresel etkinlikler organize eden IQPC’nin telekom sektöründe gelenekselleşen Müşteri Deneyimi Küresel Ödülleri’nde, Turkcell bu sene birinciliğe layık görüldü.

2005 yılından beri düzenlenen ve dünyanın en prestijli müşteri deneyimi ödülleri olarak değerlendirilen CEM Global Telecom Awards’ın “En İyi ROI (Yatırımın Geri Dönüşü) Örneği” kategorisinde birinciliğin Turkcell’e verilmesinde, Huawei ile yürütülen proje etkili oldu.

İki şirket güçlerini birleştirerek, satış kanallarının performans ölçütlerini dijitalleştirerek, yeni bir performans takip sistemi kurdu. Dünyanın ilk Dijital Operatörü Turkcell, hizmetleriyle dijitalleşmenin yanı sıra saha satış yapılanmasını ve performans ölçütlerinin takibini de dijitalleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei'nin Turkcell'den Sorumlu Satış Direktörü Charles Wang, "Huawei’nin katkı sağlamaya, sağlık ve büyümeye odaklanan CEI modelinin, Turkcell’in perakende yönetimini optimize etmesine yardımcı olması bizim için zevktir. Turkcell'in dijital dönüşümdeki çok akıllı bir stratejiyle ilerlediğini görüyoruz. Stratejik ortak olarak Huawei, birlikte yenilikçi bir yaklaşım elde etmek için yalnızca ekipman değil, aynı zamanda iş çözümleri de sunar. Gelecekte Turkcell ile teknoloji-iş anlamında tümleşik servis hizmetleri ile daha fazlası için çaba gösterebiliriz." ifadelerini kullandı.

Turkcell Satış Zekası ve Performans Yönetimi Direktörü Şebnem Mengen ise şunları kaydetti:

“2017 yılında başlayıp 2018 yılında tamamladığımız Turkcell mağazalarımızın dönüşümü ile uçtan uca dijital mağazalara sahip olduk. Mağazalarımızı dönüştürürken sadece müşteri ve bayi tarafında dönüşmekle kalmadık. Aynı zamanda satış kanalımızın performans ölçütlerini de dijitalleştirerek 'Büyük Veri'ye dayalı bir performans takibi sistemi kurduk. Performans ölçümünün dijital dönüşümünü, Network ve Terminal tarafında önemli işlere imza attığımız iş ortağımız Huawei’in Retail analitik ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirdik. Perakende Kanal Skoru olarak adlandırdığımız bu sistemde iş ortaklarımızı 360 derece değerlendirdik.

İş ortaklarımızın gerçekleşen satışları üzerinden değerlendirildiği bir sistemden, satışın yanında ne kadar kaliteli bir operasyon yönettiği, iş ortağının kendisini ve Turkcell’i ne kadar büyüttüğü ve bulunduğu lokasyondaki potansiyelini ne derece kullandığını da ölçümleyen bir dijital skorlamaya geçiş yaptık. Yeni iş ortağı performans takip sistemimiz sayesinde, saha ekiplerimiz de iş ortaklarımız da işlerini katkı, kalite ve büyüme gibi perakende sektörü için kritik başlıklar altında takip edebiliyor ve gerekli aksiyonları alabiliyorlar. Huawei ile yürüttüğümüz bu çalışmamızı prestijli bir ödülle taçlandırmaktan dolayı gururluyuz.”

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