Turkcell ile Nokia'dan 5G iş birliği

İSTANBUL (AA) - Turkcell ile Finli teknoloji markası Nokia, gelecek nesil iletişim teknolojilerini birlikte geliştirmek üzere iş birliği anlaşması yaptı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, iki şirket, 5G teknolojilerinin Türkiye'de geliştirilmesi ve Türkiye'nin bu alanda söz sahibi olması için ortak çalışmalar yürütecek.

Şirketler ayrıca, nesnelerin internetine yönelik yenilikler, akıllı araç teknolojileri ve e-sağlık alanında yeni çözümlerin geliştirilmesi için de iş birliğini yoğunlaştıracak.

İş birliği kapsamında, Turkcell şebekesinde yeni nesil teknolojiler ve çözümler geliştirilmesine yönelik farklı uygulamalar denenecek. Turkcell ile Nokia, nesnelerin interneti teknolojisinin getirilerinden de yararlanarak akıllı araçlar, e-sağlık çözümleri ve çeşitli kullanıcı otomasyon çözümlerinin geliştirilmesine odaklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Turkcell olarak, her alanda yerli ve milli teknoloji üreten bir ülke haline gelebilmek adına uluslararası iş birliklerine imza atmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: