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Turkcell ile Nokia'dan 5G iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 10:51 | Son Güncelleme

İki şirket, 5G teknolojilerinin Türkiye'de geliştirilmesi ve Türkiye'nin bu alanda söz sahibi olması için ortak çalışmalar yürütecek - Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin: - "Yeni nesil iletişim teknolojileri ve özellikle 5G'de yerli teknoloji geliştirmenin, ülkemizin yeni bir sıçrama yapması adına önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" - Nokia Solutions Networks Türkiye, Orta Avrupa ve Orta Asya Başkanı Mikko Lavanti: - "Anlaşma, Türk halkının günlük hayatında çok olumlu bir etki yaratacak olan 5G şebeke altyapısının ortaklaşa hazırlanması ve gelişimine olanak tanıyor"

İSTANBUL (AA) - Turkcell ile Finli teknoloji markası Nokia, gelecek nesil iletişim teknolojilerini birlikte geliştirmek üzere iş birliği anlaşması yaptı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, iki şirket, 5G teknolojilerinin Türkiye'de geliştirilmesi ve Türkiye'nin bu alanda söz sahibi olması için ortak çalışmalar yürütecek.

Şirketler ayrıca, nesnelerin internetine yönelik yenilikler, akıllı araç teknolojileri ve e-sağlık alanında yeni çözümlerin geliştirilmesi için de iş birliğini yoğunlaştıracak.

İş birliği kapsamında, Turkcell şebekesinde yeni nesil teknolojiler ve çözümler geliştirilmesine yönelik farklı uygulamalar denenecek. Turkcell ile Nokia, nesnelerin interneti teknolojisinin getirilerinden de yararlanarak akıllı araçlar, e-sağlık çözümleri ve çeşitli kullanıcı otomasyon çözümlerinin geliştirilmesine odaklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Turkcell olarak, her alanda yerli ve milli teknoloji üreten bir ülke haline gelebilmek adına uluslararası iş birliklerine imza atmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni nesil iletişim teknolojileri ve özellikle 5G'de yerli teknoloji geliştirmenin, ülkemizin yeni bir sıçrama yapması adına önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Nokia ile yaptığımız iş birliği de bunun kanıtı. Turkcell, bu çalışmalarla Türkiye'de 5G'nin ticarileştirilmesi ve geleceğin teknolojilerini üretme konusunda önemli adımlar atmaya devam edecek. Bu iş birliği, tüm dünyanın çözümler geliştirmek için yarıştığı nesnelerin interneti, akıllı araçlar ve e-sağlık alanındaki yeni teknolojilerin Türkiye'de de üretilmesine zemin sağlayacak. Geleceğin çözümlerini geliştirerek ülkemizde katma değer yaratan işlerde öncülüğümüzü sürdürmeyi devam edeceğiz."

Nokia Solutions Networks Türkiye, Orta Avrupa ve Orta Asya Başkanı Mikko Lavanti de Turkcell ile Türkiye'de telekomünikasyon teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına katkı yapabilme fırsatı bulabildikleri için onur duyduklarını aktardı.

Anlaşmanın, Nokia'nın Türkiye'ye inancını gösterdiğini vurgulayan Lavanti, "Bu anlaşma ayrıca, Türk halkının günlük hayatında çok olumlu bir etki yaratacak olan 5G şebeke altyapısının ortaklaşa hazırlanması ve gelişimine olanak tanıyor." ifadesini kullandı.

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5G Nokia Turkcell

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