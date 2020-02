Turkcell’in 2019 yılı rakamları firmanın yüzünü güldürüyor

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Turkcell olarak, çeyrek asırlık birikimimizle müşterilerimizin hayatına değer katmaya ve yenilikçi çözümler sunmaya devam ettiğimiz 2019 yılını rekor sonuçlarla kapattık. 25’inci yılımızda açıkladığımız finansal sonuçlarımızla rakiplerimizle aramızdaki farkı açmaya devam ediyoruz. Müşteriye bakış açımızı her alanda yeniden tanımladığımız stratejimizin başarısını 2019’da 1,5 milyon yeni faturalı müşteri kazanarak ispatlamış olduk. Yine 2019, Turkcell için tüm zamanların en yüksek gelir ve kârını elde ettiğimiz yıl oldu. Tüm bunlara ek olarak güçlü ARPU artışımız da sağlıklı büyüdüğümüzün göstergesi” dedi.

7 BİN İŞYERİ 'PAYCELL' DEDİ



Paycell’de kayıtlı kredi kartı sayısının 4,4 milyonu geçtiğini belirten Erkan, “Tech-fin sektöründeki gelişmelerin sadece Turkcell için değil Türkiye için de çok önemli fırsatlar barındırıyor. Bu alanda her olumlu adım ülkemizi ileri taşıyacak. Tüm sektörlere hizmet eden geniş servis ve çözüm yelpazesi, Turkcell’in yaygın satış ağı, güçlü müşteri bazı ve teknolojideki öncülüğü sayesinde Paycell, yeni yetkinlikleriyle büyümeye devam ediyor. Bugün 7 bin üye işyeri ödeme aracı olarak Paycell’i kullanıyor. Bununla birlikte 2019 sonu itibarıyla Paycell platformu üzerinden gerçekleşen işlem hacmi yaklaşık 5,7 milyar TL’ye ulaştı. Önümüzdeki dönemde de QR tabanlı ödeme deneyimi ve POS yazılımımızla farklı dikeylerde güçlü büyümemizi

sürdüreceğimize inanıyoruz. 2022 sonuna kadar aktif Paycell kullanıcı sayısının 17 milyona ulaşmasını, üye işyeri bazımızı 150 binin üstüne çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

KURUMLAR TURKCELL'LE DİJİTALLEŞİYOR



Turkcell’in 2019 içerisinde kurumların teknoloji ihtiyaçlarını uçtan uca karşılamak amacıyla kurduğu Dijital İş Servisleri, gelirlerini yüzde 44 artırmayı başardı ve IT çözüm sağlayıcısı olarak pazarda ilk üçte yer aldı. Kurulduğundan beri 1.000’den fazla projeyi hayata geçiren Dijital İş Servisleri kurumların ihtiyaç duydukları tüm teknoloji altyapısını sunuyor. Murat Erkan “Tüm dünyada çok önemli bir dönüşümden geçiyoruz. Bu dönüşüme ayak uyduramayan, kendisini dijital dünyaya hazırlayamayan şirketlerin var olma şansı yok. Biz Turkcell olarak şirketlerin, işlerini yapacakları fiziksel ortam haricindeki her ihtiyacı karşılıyoruz. Cihaz kredisinden dijital servislere, bulut çözümlerinden siber güvenlik çözümlerine, büyük veri uygulamalarından sektörlere özel uygulamalara kadar her noktada şirketlerimizin yanındayız” dedi.