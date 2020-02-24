Turkcell’in 2019 yılı rakamları firmanın yüzünü güldürüyor

Turkcell Grubu’nun FAVÖK’ü yüzde 18,6 artışla 10,4 milyar TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı yüzde 41,5’e FVÖK marjı ise yüzde 21,4’e çıktı. Şirketin 2019 net kârı bir önceki yıla göre yüzde 61 oranında artarak tüm zamanların en yüksek miktarı olan 3,2 milyar TL’ye ulaştı. Turkcell bu sonuçlarla 2019 yılı için yatırımcılarına vaat ettiği tüm hedeflerin üzerinde bir performans sergilemiş oldu. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Turkcell olarak, çeyrek asırlık birikimimizle müşterilerimizin hayatına değer katmaya ve yenilikçi çözümler sunmaya devam ettiğimiz 2019 yılını rekor sonuçlarla kapattık. 25’inci yılımızda açıkladığımız finansal sonuçlarımızla rakiplerimizle aramızdaki farkı açmaya devam ediyoruz. Müşteriye bakış açımızı her alanda yeniden tanımladığımız stratejimizin başarısını 2019’da 1,5 milyon yeni faturalı müşteri kazanarak ispatlamış olduk. Yine 2019, Turkcell için tüm zamanların en yüksek gelir ve kârını elde ettiğimiz yıl oldu. Tüm bunlara ek olarak güçlü ARPU artışımız da sağlıklı büyüdüğümüzün göstergesi” dedi.

TOPLAM ENTEGRE TELEKOM SEKTÖRÜ OYUNCULARI ARASINDA LİDER



Turkcell’in 2019’da hedeflerini aşarak büyümeyi sürdürdüğünü belirten Murat Erkan, “Sahip olduğumuz güçlü altyapımız ve benzersiz servislerimiz sayesinde 2019’da toplam ciroda ve büyümede mobil ve sabit olmak üzere entegre telekom sektöründe liderliğimizi perçinlemenin gururunu yaşıyoruz. Bir önceki yıl en yakın rakibimizle aramızdaki ciro farkı yüzde 4 iken 2019’da bunu yüzde 6,3’e çıkardık. Bunun en önemli nedeni 2019 yılında müşterimizi odağımıza alan stratejiyi uygulamamız oldu. Elde ettiğimiz sonuçlar bu stratejimizin doğruluğunu kanıtlıyor. Önümüzdeki dönemde dijital servislerimiz, kurumsal çözümlerimiz ve tech-fin alanındaki hizmetlerimiz ile büyümeye devam edeceğiz.” 2019’un Kasım ayında gelecek üç yıllık hedeflerini Londra’da yatırımcılar ile paylaşan Turkcell, 2020’de yüzde 13-yüzde 16 aralığında gelir büyümesi, yüzde 39-yüzde 42 aralığında FAVÖK marjı, yüzde 18-yüzde 21 aralığında FVÖK marjı hedefliyor. 1,5 MİLYON YENİ FATURALI MÜŞTERİ



Turkcell’in müşteri yaklaşımını tüm iş süreçlerine ve geliştirdiği teknolojilere yaydığını hatırlatan Murat Erkan, “Bizim en değerli varlığımız müşterimiz. O nedenle onların memnuniyeti bizim en önemli kriterimiz. 2019’da Turkcell’in tavsiye edilme oranlarında rakipleri ile arasındaki farkı açmış olması müşterilerimizin de Turkcell’in yaptıklarından memnun olduğunu gösteriyor. Bu memnuniyetin karşılığını faturalı müşteri sayımızı 1,5 milyon artırarak aldık. Bu artış faturalı abone sayısında son 10 yılın rekoru. Böylece mobil tarafta faturalı abonelerimizin oranı da yüzde 62’ye çıkmış oldu. 2020’de de müşterilerimiz için uygun teklifler ve yenilikçi servisler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

SUPERBOX ABONE SAYISI 10 KAT ARATARAK 323 BİN OLDU



Türkiye’de bir ilk olan ve Turkcell’in mobil altyapısının gücünü ispatlayarak mobil altyapısı üzerinden fiber hızında ev interneti hizmeti sunan Superbox’ı tercih edenlerin sayısı, bir yıl içerisinde 10 kat artışla 323 bine ulaştı. Superbox kullanıcı sayısındaki artışın, Türkiye’de daha yaygın fiber altyapıya olan talebin en somut kanıtı olduğunu belirten Murat Erkan, “Sahip olduğumuz geniş frekans bantları ve güçlü altyapımız sayesinde müşterilerimize fiber hızında mobil internet hizmeti sunarken ortak altyapı tarafındaki çalışmalarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin fiber altyapı ihtiyacı kimsenin saklayamayacağı bir gerçek. Superbox’ın bu kadar hızlı yayılmasının en büyük nedeni fiber ihtiyacıdır” dedi. DİJİTAL SERVİSLERDEN 1 MİLYAR TL GELİR



Turkcell’in dünya çapında kullanılan yerli ve milli dijital servislerine talep 2019’da da ivme kazanarak artmaya devam etti. 2019’da yapay zeka teknolojisiyle dijital servislerinde kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkaran Turkcell’in dijital servislerinden elde ettiği tekil gelir ilk defa 1 milyar TL’ye ulaştı. BiP’in günlük ortalama mesaj trafiği 274 milyona, fizy’de günlük dinlenen şarkı sayısı 9,2 milyona, Dergilik’te günlük okunan dergi sayısı 191 bine, Lifebox’ta depolanan günlük belge sayısı ise 43’e çıkarken, TV+ platformuna günlük giriş yapan kullanıcı sayısı ise 3,4 milyona yükseldi. Turkcell Kasım 2019’da açıkladığı üç yıllık hedefler kapsamında dijital servislerinden elde edeceği tekil geliri 2022 sonuna kadar 2,5 katına çıkarmayı hedefliyor.

7 BİN İŞYERİ 'PAYCELL' DEDİ



Paycell’de kayıtlı kredi kartı sayısının 4,4 milyonu geçtiğini belirten Erkan, “Tech-fin sektöründeki gelişmelerin sadece Turkcell için değil Türkiye için de çok önemli fırsatlar barındırıyor. Bu alanda her olumlu adım ülkemizi ileri taşıyacak. Tüm sektörlere hizmet eden geniş servis ve çözüm yelpazesi, Turkcell’in yaygın satış ağı, güçlü müşteri bazı ve teknolojideki öncülüğü sayesinde Paycell, yeni yetkinlikleriyle büyümeye devam ediyor. Bugün 7 bin üye işyeri ödeme aracı olarak Paycell’i kullanıyor. Bununla birlikte 2019 sonu itibarıyla Paycell platformu üzerinden gerçekleşen işlem hacmi yaklaşık 5,7 milyar TL’ye ulaştı. Önümüzdeki dönemde de QR tabanlı ödeme deneyimi ve POS yazılımımızla farklı dikeylerde güçlü büyümemizi

sürdüreceğimize inanıyoruz. 2022 sonuna kadar aktif Paycell kullanıcı sayısının 17 milyona ulaşmasını, üye işyeri bazımızı 150 binin üstüne çıkarmayı planlıyoruz” dedi. KURUMLAR TURKCELL'LE DİJİTALLEŞİYOR



Turkcell’in 2019 içerisinde kurumların teknoloji ihtiyaçlarını uçtan uca karşılamak amacıyla kurduğu Dijital İş Servisleri, gelirlerini yüzde 44 artırmayı başardı ve IT çözüm sağlayıcısı olarak pazarda ilk üçte yer aldı. Kurulduğundan beri 1.000’den fazla projeyi hayata geçiren Dijital İş Servisleri kurumların ihtiyaç duydukları tüm teknoloji altyapısını sunuyor. Murat Erkan “Tüm dünyada çok önemli bir dönüşümden geçiyoruz. Bu dönüşüme ayak uyduramayan, kendisini dijital dünyaya hazırlayamayan şirketlerin var olma şansı yok. Biz Turkcell olarak şirketlerin, işlerini yapacakları fiziksel ortam haricindeki her ihtiyacı karşılıyoruz. Cihaz kredisinden dijital servislere, bulut çözümlerinden siber güvenlik çözümlerine, büyük veri uygulamalarından sektörlere özel uygulamalara kadar her noktada şirketlerimizin yanındayız” dedi.