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Turkcell’in güçlü altyapısı uzaktan eğitim alan öğrencilerin yanında

EĞİTİM HABERLERİ  | 17.03.2020 11:35 | Son Güncelleme

Okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitim sürecinin başlatılması kararının ardından Turkcell, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasında kullanılmak üzere MEB’in verdiği 3 GB’ın üstüne 3 GB daha ekleyerek tüm mobil abonelerine 6 GB internet tanımlıyor. Fiber kullanan Turkcell’liler de EBA altyapısından sınırsız şekilde yararlanabilecek. Zengin içeriğiyle fark yaratan Zeka Gücü ise bu dönemde öğrencilerin eğitimlerini destekleyecek bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Turkcell’in güçlü altyapısı uzaktan eğitim alan öğrencilerin yanında

Turkcell güçlü altyapısını, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında evden eğitime geçen öğrencilerin hizmetine sunuyor. Bu kapsamda Turkcell, öğretmen, öğrenci ve velilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine erişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 3 GB desteği, 3 GB daha ilave ile toplamda 6 GB’a çıkartıyor. Öğretmen, öğrenci ve velilerin 3GB+3GB’lık paketleri hatlarına tanımlayabilmeleri için BiP’teki Keşfet bölümünde bulunan EBA kanalını takip etmeleri yeterli. Türkiye’nin resmi dijital eğitim platformu olan EBA’nın içeriklerinden faydalananların 12 ay boyunca 6 GB ücretsiz internet üyelikleri de devam ediyor.

Sabit internet kullanıcılarını da EBA sistemine erişimleri için destekleyen Turkcell, EBA erişimlerinde kotayı kaldırıyor ve tüm fiber kullanıcılarının platforma erişimlerinde hızını 100 MBit’e yükseltiyor. Okul öncesi dönemden 12’nci sınıflara kadar tüm derslere bilgisayar, tablet ve mobil cihazlar üzerinden erişim imkanı sunan EBA uygulaması, eğitim-öğretimin aksamadan devam etmesini sağlıyor.

Türkiye’nin Turkcell’i olarak her zaman olduğu gibi bugün de ülkemizin, vatandaşlarımızın yanında olduklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Müşterilerimiz bizim kıymetlimiz ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman olduğu gibi var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Biz dünyanın en güçlü mobil ve fiber altyapısını bugünler için kurduk. Bu altyapı bugün de tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin de hizmetinde. Özellikle geleceğimiz olan çocukların eğitimlerine sunduğumuz destek ile hayatlarında önemli yer edindiğimiz için de gururluyuz. Devletimizin aldığı doğru kararlar ile yeni tip koronavirüs salgınını en az hasarla atlatacağımıza ve el birliği ile yeneceğimize inancım tam” dedi.

Öğrenciler Zeka Gücü’nün zengin içeriğine her yerden ulaşıyor

Turkcell’in dünyada da örnek gösterilen uluslararası ödüllere sahip kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Zeka Gücü, uygulama ve web sitesi üzerinden ücretsiz olarak erişilebilen zengin içeriğiyle öğrencilerin farklı alanları keşfederek verimli zaman geçirmesini sağlıyor. Eğitim teknolojileri uzmanları tarafından hazırlanan Maker ve Kodlama, Tinkercad ile 3B Modelleme, Arduino Uygulamaları, Makey Oz+'ı Mobil Programlamak, MakeBlock ile Kodlama, First Robotics Competition (FRC), App Inventor ile Mobil Uygulama Geliştirme gibi eğitimlere https://zekaguculms.turkcell.com.tr/courses adresinden ulaşmak mümkün.

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eba Turkcell

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