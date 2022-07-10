Turkcell internet ayarları adımları: iOS ve Android telefonlar için Turkcell mobil internet ayarları nasıl yapılır?

Turkcell internet ayarları işlemini gerçekleştirdiğinizde artık internete bağlanmaya hazır hale gelirsiniz. Bu işlemleri gerçekleştirmek için ise telefon internet ayarları değerlerini istenen yerlere girmeniz gerekmektedir. İnternet ayarlarınızı gerçekleştirdiğinizde internet gerektiren her hizmete giriş yapabilirsiniz.

Turkcell internet ayarları alma

Turkcell internet ayarları almak için ilk yol Turkcell Müşteri Hizmetleri'ni aramaktan geçer. Burada ilgili kişiyle yapacağınız konuşma sonrasında Turkcell şebeke ayarlarını gerçekleştirmiş olacaksınız. Böylece manuel olarak uğraşmak yerine otomatik olarak Turkcell ağ ayarları cihazınıza tanımlanacaktır.

Turkcell internet yapılandırma ayarları

Turkcell servis ayarlarını gerçekleştirmek oldukça basit bir işlemdir. Bunun için Turkcell hat ayarları işlemini tam olarak uygulamanız gerekmektedir. İlgili işlemin adımları ise şu şekildedir:

Öncelikle cihazınızın menüsü üzerinden Ayarlar uygulamasına giriş yapın.

Ayarlar kısmında yer alan 'Daha Fazla' seçeneğine dokunun.

İlgili ekrandan Mobil Şebekeler ekranına girin.

Veri servisleri etkin seçeneğini işaretledikten sonra Erişim noktası adları bölmesine dokunun.

Erişim noktası adları bölümünde TURKCELL İNTERNET'i aktif hale getirin ya da APN listesi boş ise Yeni APN diyerek işlemi manuel bir şekilde gerçekleştirin.

Turkcell APN ayarları

Turkcell hattınızda internet ayarlarınızı manuel yapmak istiyorsanız Turkcell erişim noktası ayarları bilgilerini bilmeniz gerekmektedir. Bu bilgilerle ilgili kutucukları doldurduğunuzda internet erişiminiz sorunsuz bir şekilde açılacaktır. Bu bilgiler ise Android tarafında şu şekildedir:

İsim: TURKCELL INTERNET

APN: internet

Proxy: Ayarlanmadı

PORT: Ayarlanmadı

Kullanıcı Adı: Ayarlanmadı

Şifre: Ayarlanmadı

MMSC: Ayarlanmadı

MMS Noktası: Ayarlanmadı

MCC: 286

MNC: 01

Kimlik doğrulama türü: PAP

APN Türü: MMS

APN Protokolü: IPv4

Mevcut bölümlere Turkcell apn ayarları bilgilerini girdiğinizde artık siz de gönül rahatlığıyla internetinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Aynı işlemi iPhone üzerinde uygulamak ise Android'e oranla daha kolaydır. Bunun için ise şu adımları izlemeniz gerekir:

Öncelikle Ayarlar menüsüne giriş yapın.

Ayarlar menüsünden Genel kısmına girin.

İlgili bölümden Ağ'a tıklayın.

Buradan da Hücresel Veri Ağı yolunu izleyin.

Yukarıdaki adımları izledikten sonra ilgili yerlere birtakım bilgileri Android platformunda olduğu gibi girmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler de şu şekilde:

APN: internet

Kullanıcı Adı: Boş bırakılacak

Şifre: Boş bırakılacak

iOS tarafında internet ayarlarını gerçekleştirdiğinizde de mevcut iPhone cihazınızda da internetinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Turkcell internet hızlandırma

Turkcell hattınızda internetinizi hızlandırmanızın çeşitli adımları vardır. Bu adımları gerçekleştirdiğinizde büyük bir fark görülmese de, internetinizde ufak çaplı iyileştirmeler gerçekleşebilir. Bu adımlar ise şu şekildedir: