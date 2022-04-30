İSTANBUL (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları oynandı.
A ve B Grubu'nda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
- A Grubu
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Ataşehir Belediyespor: 4-0
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Hatayspor: 2-3
Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş Vodafone: 0-7
Bitexen 1207 Antalyaspor-Fatih Vatanspor: 1-2
Fenerbahçe-Kireçburnu: 10-1
Altay-Kocaeli: 4-0
- B Grubu
Bitexen Adana İdmanyurduspor-Konak Belediyespor: 1-1
Galatasaray Hepsiburada-Trabzonspor: 2-1
Dudullu-Çaykur Rizespor: 2-2
Hakkarigücü-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 5-1
Bitexen Sivasspor-Yukatel Kayseri: 0-1
Wulfz Fatih Karagümrük-ALG Spor: 1-0
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