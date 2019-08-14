HABER

Turkcell Kopilot kullanıcıları araçlarıyla gönül bağı kuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 09:34 | Son Güncelleme

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği Kopilot'u kullanan araç sahipleri, araçlarını "Uçan Tekene", "Beyaz Güvercin", "Kertenkele" ve "Albay Albatros" gibi eğlenceli isimler koyarak akıllı hale getiriyor - Araçlarını mobil cihazlarıyla takip etmek isteyen sürücüler, otomobilinin markasını ve plakasını Kopilot uygulamasına tanımlarken kimi sevdiği hayvan, kimi de sevdiği filmin ismiyle kaydediyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell mühendislerinin geliştirdiği Kopilot'u kullanan araç sahipleri, araçlarına "Uçan Tekene", "Beyaz Güvercin", "Yaren", "Kertenkele" ve "Albay Albatros" gibi eğlenceli isimler koymayı tercih ediyor.

Turkcell açıklamasına göre, çok sevdikleri otomobilleriyle Kopilot aracılığıyla dijital bağ kuran kullanıcılar, koydukları isimlerle de gönül bağı kuruyor.

Araçlarını mobil cihazlarıyla takip etmek isteyen sürücüler, otomobilinin markasını ve plakasını Kopilot uygulamasına tanımlarken kimi sevdiği hayvan, kimi de sevdiği filmin ismiyle kaydediyor.

Eğlenceli isimler koyan kullanıcıların araba sevdası dikkati çekiyor. Arabalarını kişiselleştiren sürücülerin isim seçimlerinden bazıları, "Beyaz Güvercin", "Yaren", "Kertenkele", "Uçan Tank", "Kral", "Uçan Teneke", "Paşam", "Hızlı ve Öfkeli", "Albay Albatros" ve "Lovers on The Roads" olarak dikkati çekiyor.

- Kopilot belirli arıza kodlarını sürücüye iletiyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, Turkcell mühendislerinin geliştirdiği özellikleriyle otomobilde sürüş deneyimine yeni bir boyut kazandıran Kopilot belirli arıza kodlarını sürücüye iletiyor ve aracın o an yaşadığı teknik problemlerle ilgili bilgilendirmede bulunuyor.

Ürün ailesine yeni eklenen Kopilot WiFi ile de eğlenceli bir yolculuk için gereken internet bağlantısı sağlanıyor. Böylece otomobil sürücülerine hem sürüşün hem internetin keyfini çıkarmak kalıyor.

- Birden fazla aracı tek uygulamadan takip etmek mümkün

Araç Sistem Kontrol Soketi’ne (OBD2/On-Board Diagnostics 2) bağlanan ve içerisinde SIM kart takılı olan Turkcell Kopilot cihazı, akıllı telefonlara yüklenen uygulamayla eş zamanlı çalışıyor.

Güvenilir yol arkadaşı olarak otomobilleri akıllandıran Kopilot sayesinde sürücüler, kullanım detayları ve seyahat istatistikleri, sürüş profili ve skoru, otomobil profili gibi önemli bilgilerin yanında araç güvenliğiyle ilgili tüm bilgilere kolayca erişiyor.

Otomobilin kullanıldığı süre boyunca sürüş mesafesi, süresi, sürüşün başladığı ve bittiği noktanın lokasyon bilgisi ve rotanın harita üzerinden gösterimi sağlanıyor. Aynı otomobili birden fazla kişinin takip edebilmesi ve birden fazla aracı tek uygulamadan takip etmek de mümkün.

- Yorgunluk alarmı

Araç içinde ekstra bir sensör görevi de üstlenen Kopilot, güvenlik konusunda da sürücüye yardımcı oluyor. Sürücünün uzun süre direksiyonda kaldığını raporlayan uygulama, yorgunluk alarmıyla sürücünün kanuni sınırların üzerinde süreyle araç kullandığını bildiriyor.

Yine sensör teknolojisi yardımıyla otomobile gelen darbeleri de analiz ederek kaza yapıldığında araçtan gelen sinyali anlıyor ve sürücüye veya uygulamada tanımlı kişilere haber verebiliyor.

- Sınırların dışına çıkılması halinde araç sahibini bilgilendiriyor

Aracın farklı bir sürücü ya da vale tarafından kullanılması durumunda o anki konumunu ileten Kopilot, belirlenen sınırların dışına çıkılması halinde yine araç sahibini bilgilendiriyor.

Ebeveynler için önemli bir hizmet sunan bu özellik sayesinde aileler, çocukları için belirlenen bölgenin dışına çıkıldığında ve hız sınırı aşıldığında haberdar oluyor. Vale modunda da aracın nereye, hangi güzergâhtan, ne kadar zamanda ve süratle götürüldüğü bilgisine ulaşılabiliyor.

Bu özelliklerin yanı sıra; aracında Kopilot bulunan sürücüler anlaşmalı markalar ile kasko poliçesi, periyodik bakım, lastik alımı, vale ve özel şoför gibi birçok hizmetten de avantajlı koşullarla yararlanıyor.

Osmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyorOsmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyor
Zeytinburnu açıklarında kaza yapan gemiler havadan görüntülendiZeytinburnu açıklarında kaza yapan gemiler havadan görüntülendi
Düğünde gülümseten anlar: Damada öküz çanı, yular ve kelepçe taktılarDüğünde gülümseten anlar: Damada öküz çanı, yular ve kelepçe taktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kopilot Tukcell

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da gemiler çarpıştı! Gün ağarınca böyle görüntülendiler

İstanbul'da gemiler çarpıştı! Gün ağarınca böyle görüntülendiler

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Trump'tan ilk yorum

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Trump'tan ilk yorum

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul Fatih'te otelde yangın! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da otelde yangın! Ekipler sevk edildi

Adana'da DEAŞ operayonu!

Şafak vakti operasyon! Gözaltına alındılar

Aksaray'da kahreden kaza!

Kahreden kaza! Ailenin yarısı yok oldu

Son dakika... İstanbullular dikkat: Bugün bu yollar trafiğe kapatılacak

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Burhaniye'de yüzlerce meyve ağacı kül oldu

Yöre halkını korkutan yangın! Ekipler sevk edildi

Kuşadası'na tatilci akını!

Oraya akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.