Turkcell ödemeli arama nasıl yapılır? Turkcell nasıl ödemeli atılır, arama ücreti nedir?

Turkcell operatörü kullanıcıları, kendi içlerinde birbirlerine ödemeli çağrı atabilir. Genellikle Turkcell faturasız hat kullanıcıları, bakiye yetersizliği ya da paketleri bittiği zamanlarda ödemeli arama yöntemine başvurur. Acil durumlarda iletişim kurma adına önemli bir hizmet modelidir. Ancak ödemeli arama yapanların bilmesi gereken bazı noktalar bulunur.

Turkcell ödemeli çağrı atma ücretini aranan kişi öder. Karşı taraf ödemeli çağrıyı kabul etmezse ödeme yapmak zorunda kalmaz. Ödemeli arama işlemiyle birlikte hemen karşı tarafla görüşme yapılmaz. İlk olarak ödemeli çağrı isteği karşı tarafa iletilir. Karşı taraf kabul ederse görüşme yapılmaya başlar.

Turkcell’de ödemeli arama nasıl atılır?

Turkcell ödemeli arama yapmak için önce “135” kodu sonra aranacak telefon numarası yazılır.

Yazılan telefon numarasının en sonuna # tuşu koyulur.

Daha sonra # tuşu eklendikten sonra ödemeli arama gerçekleşir.

Örnek; 135535 XXX XX XX# şeklinde ödemeli arama olur. Telefon numarası yazılırken başına sıfır eklenmez.

Turkcell ödemeli arama yapıldığında karşı tarafa anons gider. “Ödemeli Arama” anonsundan sonra karşıdaki Turkcell kullanıcısı isteğe bağlı aramayı kabul etme ya da sonlandırma seçeneğiyle karşılaşır. Ödemeli arama işlemini kabul etme ya da etmeme, tamamen karşı tarafın inisiyatifindedir. Turkcell’de ödemeli arama yapmak ücretsizdir. Turkcell kullanıcısı bedel ödemeden aynı operatör içindeki herkese ödemeli çağrı atabilir.

Turkcell ödemeli arama sınırları nelerdir?

Turkcell ödemeli arama süresi ve limiti sınırlıdır. Turkcell ödemeli arama süresi maksimum 10 dakikadır. Turkcell operatörü, ödemeli arama sayısı içinde belirli bir limit vardır. Turkcell operatörünün ödemeli aramayla ilgili koyduğu limitler aynı gün için geçerlidir.

Turkcell ödemeli arama limitinin dolması aşağıdaki konularla ilgilidir:

Aranan kişi meşgul olduğunda oluşturulan talepler,

Aranan kişinin reddettiği istekler,

Aranan kişi kabul ettiği halde istek oluşturan kullanıcının telefonu kapatması. Bu durum aynı gün içinde iki kez tekrarlanırsa sistem otomatik olarak ödemeli aramaya engel getirir.

Turkcell ödemeli arama nasıl cevaplanır?

Turkcell ödemeli arama işlemini karşı taraf isterse kabul eder.

Turkcell ödemeli arama cevaplama adımları:

Karşı tarafın telefonu ödemeli aramalarda çalar,

Ödemeli arama yapılan kişi telefon aramasını cevapladığında konuyla ilgili anons ya da sinyal sesi duyar,

Ödemeli arama talebi sinyal sesi öncesinde reddedilir,

Ödemeli aramanın kabul edilmesi için sinyal sesi beklenir. Telesekreter tarafından belirtilen tuşa basma işlemi ödemeli aramanın gerçekleşmesini sağlar. Turkcell ödemeli arama bedeli, görüşme başlayınca ücretlendirilir.

Turkcell ödemeli arama her yöne kullanılır mı?

Çeşitli sebeplerden dolayı bakiye sıkıntısı yaşayan Turkcell hat sahipleri ödemeli arama yöntemini tercih ediyor. Turkcell ödemeli arama yöntemi aynı operatör kullanıcıları arasında yapılıyor. Turkcell hattı kullanıcısı operatör dışındaki hatları ödemeli arayamaz.

Turkcell ödemeli görüşme için kullanıcıların bilmesi gereken noktalar vardır. Bunları sizler için sıraladık:

Ödemeli aramayı kabul eden kişi ekstra ücret öder. Turkcell ödemeli arama ücreti, görüşme sayısına bağlı olarak tek seferlik ödenir.

Ödemeli arama görüşme süresi kısıtlıdır. Turkcell ödemeli arama ile görüşme yapan kişiler sadece 10 dakika konuşabilir. 10 dakika dolunca çağrı direkt sonlanır.

Turkcell ödemeli aramaları kullanıcıların isteğiyle bağlantılı kapatılıp açılabilir.

Turkcell ödemeli çağrı atma servisini açmak için;