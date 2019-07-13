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Turkcell Platinum müşterilerine konser bileti indirimli

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 11:34 | Son Güncelleme

Kolombiyalı J Balvin’in 26 Temmuz’da Küçükçiftlik Park’taki konserine gitmek isteyen Platinum müşterileri, biletlerini yüzde 20, Platinum Black müşterileri ise yüzde 35 indirimle alabilecek.

İSTANBUL (AA) - Sanatçı J Balvin’in 26 Temmuz’da vereceği konsere gitmek isteyenler, bu deneyimi Turkcell Platinum ayrıcalıkları ile yaşayacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü, 3 Grammy ödülü sahibi olan J Balvin konseri için geri sayım devam ederken, Turkcell Platinum müşterilerine müjde geldi. Şehre değer katan organizasyonlara verdiği desteği sürdüren Turkcell Platinum, bu gece için müşterilerine özel ayrıcalıklar sağlıyor.

ABD’de Çok Satan Latin Şarkılar listesinde en uzun süre kalan sanatçı unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na da giren Kolombiyalı J Balvin’in 26 Temmuz’da Küçükçiftlik Park’taki konserine gitmek isteyen Platinum müşterileri, biletlerini yüzde 20, Platinum Black müşterileri ise yüzde 35 indirimle alabilecek.

“Mi Gente” parçası ile tüm dünyanın tanıdığı Latin müziğinin yıldızı J Balvin konserine özel ayrıcalıktan yararlanmak isteyenler, Turkcell Platinum uygulaması üzerinden edinecekleri şifreleri Biletix’te kullanarak indirimli şekilde biletlerine sahip olabilecek.

Turkcell Platinum ve sağladığı özel ayrıcalıklarla ilgili daha detaylı bilgiye "www.turkcell.com.tr/platinum/ayricaliklar" adresinden ulaşılabiliyor.

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