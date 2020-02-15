Turkcell ve Huawei’den müthiş işbirliği

HUAWEI ve Turkcell’in üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında; Huawei Mobil Servis (HMS) destekli akıllı telefonların Türk kullanıcılara sunulması ve Turkcell’in bu konudaki desteğinin önemi hakkında açıklamalarda bulunuldu. Basın toplantısı açılış konuşmasını HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Genel Müdürü Seth Wang gerçekleştirdi. Huawei Mobil Servisleri’nin (HMS) tanıtıldığı ve Turkcell’in kendi uygulamalarını bu platforma taşıdığını açıkladığı basın toplantısında, taraflar iş birliği anlaşması da imzaladı. Turkcell, HMS destekli Huawei telefon satış adedinin önümüzdeki dönemde 1 milyon olacağını dile getirdi. Turkcell ayrıca, Huawei'nin HMS ekosisteminden karşılıklı olarak yararlanmak için iş birliği yapan ilk GSM operatörü oldu. HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang açılış konuşmasında, Turkcell ile gerçekleştirilen önemli ortaklık için duyduğu mutluluğu belirterek, “Markamızın Türkiye'de 17 yıllık bir geçmişi var. İlk günden bugüne Türkiye'de teknoloji açısından yenilikçi bir gelişmeye yatırım yapmaya ve yardımcı olmaya devam ediyoruz.

Bu nedenle, 2019'da çok sert yaptırımlara rağmen Türkiye'deki beklentilerimizi düşürmedik. HMS destekli akıllı telefonlarımızla Türk kullanıcılara ulaşma konusunda Turkcell ile güçlü bir iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu vesile ile Turkcell yöneticilerine değerli destekleri için teşekkür ederiz.” dedi. HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu Global Başkan Yardımcısı Wang Yanmin ise HUAWEI ve küresel mobil uygulamalar ekosistemi için tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek; “Huawei bugün, 194 bin çalışanı ile 170'ten fazla ülkede faaliyet gösteren küresel bir şirket olma özelliğine sahip. Huawei, 2019 yılında küresel olarak bazı zorluklarla karşılaştı. Huawei, bu şartlar altında yoluna devam etmeyi seçti ve bu amaçla daha yenilikçi ve güçlü bir ekosistemi hayata geçirmek üzere çalışmaya başladı. Huawei Mobil Servisleri ile hem tüketiciler hem de geliştiriciler için yeni bir mobil dünya yaratmayı amaçlıyoruz. Turkcell, birbirinden değerli uygulamalarını, Huawei Mobil Servisleri’ne entegre eden dünyanın ilk GSM operatörlerinden biri olma özelliğine sahip. Ayrıca, Huawei'nin HMS ekosisteminden karşılıklı olarak yararlanmak için iş birliği yapan ilk GSM operatörüdür.” dedi.