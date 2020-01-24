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Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Elazığ'daki deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu.
Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Elazığ'daki deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu.
GÜNCEL
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24.01.2020 22:49 |
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Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Elazığ'daki deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu.
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