Turkcell Yapay Zeka İlkelerini Açıkladı! Yedi Büyük Taahhüt Verdi

Türkiye, önümüzdeki 10 yıl boyunca teknoloji alanında çok konuşulacak ve ülkelerin küresel liderlik iddiasını etkileyecek kavramlardan yapay zekada bir dönüm noktasına şahitlik etti. Turkcell yedi maddelik Yapay Zeka İlkeleri ile geliştireceği teknolojilerin etik ve sorumlu şekilde kullanılacağına dair taahhütlerini açıkladı. Turkcell’in Ar-Ge çalışmalarının da yürütüldüğü İstanbul Genel Merkez binasında düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan Yapay Zeka İlkeleri yedi maddeden oluşuyor. Turkcell, ilkelerin yeni ürün ve teknolojilere bağlı olarak geliştirilebileceğini ve edinilen tecrübelerin yine insanlık yararına bir kazanım olarak kullanılacağını belirtti. İlkeler yapay zekanın sesi ile dünyaya duyuruldu Toplantıya Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk ve Yeni Teknolojiler Hukuku Yöneticisi Gökçe Çobansoy Hızel’in katıldı. Toplantıda Turkcell’in geliştirdiği yapay zeka uygulamalarından örnekler de yer aldı. Kamuoyuyla ilk kez paylaşılan Yapay Zeka İlkeleri’ni seslendiren, yine Turkcell’in geliştirdiği yapay zeka oldu.

Toplantıya katılanlar, yapay zeka ile çalışan ve ekrana gülümseme seviyesine göre fidan dikilmesini sağlayan Gülümse Yeşert projesini de deneyimledi. Ayrıca katılımcılar sözlü ve yazılı şekilde bilgilendirilerek, toplantının başında ve sonunda yüz ifadelerinden yapay zeka teknolojisiyle duygu analizi çalışması gerçekleştirildi. Duygu analizi çalışmasının sonucunda toplantının başında ve sonunda katılımcıların ne kadar mutlu oldukları değerlendirilerek paylaşıldı. Turkcell Hukuk ve Regülasyon ekibi uluslararası alanda çalışmalar yürütüyor Yapay zeka, özellikle tüketicilerin davranışlarını takip ederek onların ihtiyaçlarını henüz ortaya çıkmadan gidermek, sistemlerde oluşması muhtemel aksaklıkları öngörerek engellemek, yüksek ve kesintisiz fiziksel güç gerektiren işleri hatasız tamamlamak gibi devrim niteliğinde işlevler sunuyor. Özellikle son beş-altı yılda hızlanan çalışmalar bir yandan da kitlesel iş kaybı, kişisel veri güvenliği ve makinelerin bir tehdide dönüşmesi gibi endişeler yaratıyor.

OpenAI Dota 2 Yapay Zeka Botu 3 Günde Binlerce Oyuncuyu Yendi! Turkcell hukuk ve regülasyon ekibi bu endişeleri gidermek ve yapay zekanın olumlu etkilerini artırmak için uzun süredir UNICEF, WEF (Dünya Ekonomik Forumu), IEEE (Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisliği) gibi küresel organizasyonlarla işbirliği yapıyor. Turkcell’in katkı sağladığı çalışmalar arasında çocuk hakları ve yapay zekaya ilişkin küresel ilkeler, yüz tanıma sistemlerinin sorumlu kullanımı ile duyguları işleyen yapay zeka sistemlerinde etik standartların belirlenmesi gibi çalışmalar bulunuyor. “Yapay zeka bir çocuk, ona iyiliği öğreteceğiz” Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş yapay zekanın, ne verilirse onu öğrenen bir çocuk gibi düşünülmesi gerektiğini belirtti. “Turkcell olarak ona iyiliği, insanlığa faydalı şeyleri öğreteceğimize dair söz veriyoruz. Yapay zeka alanında alınacak çok yol var ve köklü değişimler göreceğiz. Her değişim gibi bu da insanları biraz endişelendiriyor. Ama biz çeyrek asrı geride bırakmış, birikimli bir şirketiz. Yapay zekanın da hem müşterilerimize hem tüm dünyaya iyilik getirmesi için, açıkladığımız ilkelerden sapmadan çalışmaya devam edeceğiz.”