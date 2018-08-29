Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, yarın akşam Volkan Konak'ın performansıyla başlayacak.
Poll Production organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konserler, iki hafta devam edecek.
Etkinlik kapsamında 31 Ağustos'ta Manuş Baba, 1 Eylül'de Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, 2 Eylül'de Edis, 3 Eylül'de Berkay, 4 Eylül'de Serdar Ortaç, 5 Eylül'de Koray Avcı, 6 Eylül'de Mehmet Erdem ile Rubato, 7 Eylül'de Hakan Altun, 8 Eylül'de ise Serkan Kaya sahne alacak.
Etkinlik, 9 Eylül'deki Zara konseriyle sona erecek.
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