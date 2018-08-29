HABER

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri yarın başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 15:09 | Son Güncelleme

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, yarın akşam Volkan Konak'ın performansıyla başlayacak.

Poll Production organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konserler, iki hafta devam edecek.

Etkinlik kapsamında 31 Ağustos'ta Manuş Baba, 1 Eylül'de Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, 2 Eylül'de Edis, 3 Eylül'de Berkay, 4 Eylül'de Serdar Ortaç, 5 Eylül'de Koray Avcı, 6 Eylül'de Mehmet Erdem ile Rubato, 7 Eylül'de Hakan Altun, 8 Eylül'de ise Serkan Kaya sahne alacak.

Etkinlik, 9 Eylül'deki Zara konseriyle sona erecek.

PARTNERTürk işi giyindiTürk işi giyindi
YKS yerleştirme sonuçları 30 Ağustos zafer bayramından sonra! YKS sonuçları saat kaçta nasıl öğrenilecek? YKS yerleştirme sonuçları 30 Ağustos zafer bayramından sonra! YKS sonuçları saat kaçta nasıl öğrenilecek?
Tepki toplayan Ömer Halisdemir afişiyle ilgili flaş açıklama!Tepki toplayan Ömer Halisdemir afişiyle ilgili flaş açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hakan altun harbiye konser Manuş Baba Turkcell Volkan Konak Yıldızlı Geceler

En Çok Okunan Haberler

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak Valisi Ahmet Çınar: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum!

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum!

Özhaseki'den 30 Ağustos mesajı

Özhaseki'den 30 Ağustos mesajı

MÜSİAD Başkanı Çelenk'ten Zafer Bayramı kutlaması

MÜSİAD Başkanı Çelenk'ten Zafer Bayramı kutlaması

Gittiği kadının evinde cehennemi yaşadı!

Gittiği kadının evinde cehennemi yaşadı!

YKS yerleştirme sonuçları 30 Ağustos zafer bayramından sonra! YKS sonuçları saat kaçta nasıl öğrenilecek?

YKS yerleştirme sonuçları 30 Ağustos zafer bayramından sonra! YKS sonuçları saat kaçta nasıl öğrenilecek?

Tepki toplayan Ömer Halisdemir afişiyle ilgili flaş açıklama!

Tepki toplayan Ömer Halisdemir afişiyle ilgili flaş açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.