Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, yarın akşam Volkan Konak'ın performansıyla başlayacak.

Poll Production organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konserler, iki hafta devam edecek.

Etkinlik kapsamında 31 Ağustos'ta Manuş Baba, 1 Eylül'de Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, 2 Eylül'de Edis, 3 Eylül'de Berkay, 4 Eylül'de Serdar Ortaç, 5 Eylül'de Koray Avcı, 6 Eylül'de Mehmet Erdem ile Rubato, 7 Eylül'de Hakan Altun, 8 Eylül'de ise Serkan Kaya sahne alacak.

Etkinlik, 9 Eylül'deki Zara konseriyle sona erecek.

