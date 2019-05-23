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Turkcell yönetiminden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 15:59 | Son Güncelleme

Turkcell yönetiminden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'e ziyaret

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve beraberindeki yöneticiler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

Güler, ziyarette yaptığı konuşmada, Turkcell'in telekomünikasyon, iletişim ve bilişim alanında yapılacak yenilik ve yatırımlarını görüşmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Turkcell yönetiminin genel müdür ve bütün üst yöneticileriyle tam anlamıyla Ordu'ya çıkartma yaptığını ifade eden Güler, "Toplantılarda Ordu'da ne gibi yatırımlar yapabileceğimizi görüşeceğiz. Ayrıca bayilerle toplantı yapacağız. Ordu'da dijital ve bilişim alanında yapılabilecek yatırımlar için ön hazırlık çalışmaları yürüteceğiz." dedi.

Ziyarette, Turkcell genel müdür yardımcıları Ceyhan Özata, Kadri Özdal, Türkiye Satış Direktörü Serkan Erden, Orta Karadeniz Bölge Müdürü Emre Alagöz, Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Akın Abay, Orta Karadeniz Bölge Satış Yöneticisi Tunç Meç ve İnteltek Genel Müdürü Ahmet Sezer de hazır bulundu.

Görüşmenin ardından Turkcell'in Türkiye'nin operatör markalı ilk sanal gerçeklik gözlüğü olarak kullanıcıların beğenisine sunduğu T VR platform aracı ziyaret edildi.

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