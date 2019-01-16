Turkcell'den 1 yılda 58 milyon TL'lik enerji tasarrufu

İSTANBUL (AA) - Turkcell, altyapı ve iş süreçlerinde çevre dostu çözümleri kullanarak 2018 yılında, 96 milyon kilovatsaati aşan 58 milyon TL'lik bir enerji tasarrufu sağladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, enerji tasarrufuna yönelik teknoloji ve uygulamalarını iş süreçlerinin her aşamasında hayata geçiren şirket, hem çevre korumasına hem de Türkiye'nin enerji faturasının azaltılmasına katkı sağlıyor.

Turkcell, 2018 yılı boyunca uyguladığı verimlilik ve tasarruf çözümleri sayesinde 96 milyon kilovatsaati aşan enerji ile 58 milyon TL'lik tasarruf sağladı. Elde edilen bu tasarruf miktarı 36 bin hanenin bir yıllık toplam elektrik tüketimine denk geldi.

Tasarrufu sadece altyapı ile sınırlandırmayan ve bunu bir yaşam şekline dönüştüren Turkcell şebekesinde, trafik yoğunluğunun çok düşük olduğu zamanlarda, tasarruf sağlayan bir yazılımı da devreye aldı. Bu sayede Turkcell, sadece şebekesinde yaptığı bu yazılım uygulamaları ile 2018’de 6 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine karşılık gelen 17 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağladı. Turkcell önceki yıllarda 26 noktaya kurduğu güneş panelleri ve rüzgâr türbinlerine bu yıl da yenilerini ekledi ve yalnız yenilenebilir enerjisiyle çalışan saha sayısını 30’a çıkardı. Yeni kurulan güneş paneli ve rüzgâr türbinleri sayesinde yenilenebilir enerjiyle çalışan iletişim üniteleri enerji tasarrufuna önemli katkı sağladı.