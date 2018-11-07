Turkcell’den Ampute Futbol Milli Takımı’na 1 milyon TL ödül

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in ana sponsorluğundaki Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, WAFF 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. Bu büyük başarının mimarlarını Türkiye’ye dönüşlerinde, Turkcell adına Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün karşıladı. Bütün, ay-yıldızlı oyunculara bu büyük başarıları karşısında toplam 1 milyon TL ödül takdim etti.

Turkcell açıklamasına göre, kurulduğu günden bu yana Türk sporunun yanında olan Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Ampute Futbol Federasyonu tarafından (WAFF) Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda büyük bir başarıya imza atarak ikinci oldu.

Önce Avrupa şampiyonu, ardından da Dünya ikincisi olarak Türk spor tarihine geçen ay-yıldızlıları engelli sporlarının tek sponsoru ve Ampute Milli Takımı’nın ana sponsoru Turkcell adına Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün karşıladı. Türk sporuna yaptıkları katkılar nedeniyle Ampute Milli Futbol Takımı’na Turkcell adına teşekkür eden Bütün, Dünya ikincilerine 1 milyon TL tutarındaki ödülü takdim etti.