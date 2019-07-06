HABER

Turkcell’den ön ödeme rahatlığıyla faturalı hat

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 13:09 | Son Güncelleme

Turkcell'de ön ödemeli hat kullanır gibi faturalı hat sahibi olmak mümkün olacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell, kullanıcı odaklı özel tarifelerine bir yenisini daha ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell müşterilerinin hayatını “rahatlatacak” yeni bir paketle yazı karşılıyor. Ön ödemeli hat kullanır gibi faturalı müşteri olmak Rahat Paketler ile mümkün olacak.

Herhangi bir taahhüt verilmeden satın alınabilecek yeni tarifeler, kota aşımında otomatik olarak duracağı için istenmeyen fatura sürprizlerini de ortadan kaldıracak. Bu sayede Turkcell’liler uygun fiyat ve koşullarla önce kullanıp sonra ödeyecek.

Yeni hat alacak ya da numarasını taşıyacak müşteriler için geçerli olacak “Rahat Fırsat” paketi, 3 GB’a ek olarak 1 GB internet hediyesinin yanı sıra 500 dakika her yöne konuşma ve 100 SMS ile 29 TL’den satışa sunuluyor.

Mevcut Turkcell müşterileri ise “Rahat Avantaj” paketini 40 TL’den satın alabilecek. Paket, 3 GB internet, 500 dakika konuşma, 100 SMS içeriyor. Ayrıca fizy, lifebox, dergilikte geçerli 5’er GB ile Yaani’de geçerli 3 GB ve Facebook ile Twitter’da geçerli 2 GB olmak üzere toplam 20 GB internetin yer aldığı pakette BiP’ten BiP’e aramalarda geçerli 1000 dakika da bulunuyor.

- Ana paket faturalı, ek paketler ön ödemeli

Rahat Paketler ile müşteriler dilediklerinde tarifelerine ek olarak istedikleri zaman konuşma ve internet paketlerini ön ödemeli olarak satın alabiliyor. Bu sayede paket süresi sonunda yenileme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Böylece paket aşımı sürprizleri kesin olarak ortadan kalkıyor.

Rahat ek paketlerin kullanım süresi ise haftalık ya da günlük olarak seçilebiliyor. Ayrıca yeni rahat paketler sayesinde müşteriler çeşitli nedenlerle kullanım yapmak istemedikleri aylarda fatura ödemeyecek. Tekrar kullanım yapmak isterlerse de aylık paketlerini aktive etmeleri ya da ek paket satın almaları yeterli olacak.

PARTNERTelefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin... Telefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin...
80 yıldır bakkal işletiyor80 yıldır bakkal işletiyor
Eski vekil dedesinin vasiyetini yerine getirip cami yaptırdıEski vekil dedesinin vasiyetini yerine getirip cami yaptırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Turkcell

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir ayda 8 hırsızlık yaptılar! Aralarında 13 yaşında çocuk da var

Bir ayda 8 hırsızlık! Aralarında 13 yaşında çocuk da var

Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini kayıtsızca izledi

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

İç çamaşırına saklamıştı! Hastanelik oldu

İç çamaşırına saklamıştı! Hastanelik oldu

TSK'dan 2138 personel ihraç edildi, 176 emekli askerin rütbeleri alındı

İşte OHAL sonrası ihraç edilen personel sayısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.