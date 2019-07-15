Turkcell’den tüm şehit eş ve çocukları ile gazilere destek

İSTANBUL (AA) - Turkcell, 15 Temmuz’dan geçerli olmak üzere tüm şehit eş ve çocukları ile gazilerin iki aylık tarife ücretini karşılıyor.

Turkcell açıklamasına göre, şirket bugüne kadar ülkesi için canını veren şehitlerin yakınları ve gaziler için yeni bir destek kampanyası başlattı.

Turkcell’li olan tüm şehit eş ve çocukları ile gazilerin 15 Temmuz’dan itibaren 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kapsayacak şekilde iki aylık tarife ücretini Turkcell karşılıyor.

- Rapor veya kimlik ile başvurmak yeterli oluyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, Turkcell, Sosyal Destek Kampanyası ile de şehit eş ve çocuklarının, gazilerin yanında duruyor.

Faturalı tüm tarifelerde yüzde 25 indirim ve faturasız tüm tarifelerin paketlerinde yüzde 25 daha fazla kullanım sağlıyor. Tüm bunlar için ilgili durumları gösterir rapor veya kimlik ile başvurmak yeterli oluyor.

- Meydanlardaki programlara ücretsiz WiFi

Turkcell ayrıca Demokrasi ve Şehitleri Anma Programlarına katılacak vatandaşlarla dayanışma amacıyla, Türkiye’nin pek çok ilindeki etkinlik alanlarında ücretsiz WiFi sağlıyor.