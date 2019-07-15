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Turkcell’den tüm şehit eş ve çocukları ile gazilere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 09:13 | Son Güncelleme

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: - "Ülkemiz için can veren tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle bir kez daha anıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Turkcell, 15 Temmuz’dan geçerli olmak üzere tüm şehit eş ve çocukları ile gazilerin iki aylık tarife ücretini karşılıyor.

Turkcell açıklamasına göre, şirket bugüne kadar ülkesi için canını veren şehitlerin yakınları ve gaziler için yeni bir destek kampanyası başlattı.

Turkcell’li olan tüm şehit eş ve çocukları ile gazilerin 15 Temmuz’dan itibaren 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kapsayacak şekilde iki aylık tarife ücretini Turkcell karşılıyor.

- Rapor veya kimlik ile başvurmak yeterli oluyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, Turkcell, Sosyal Destek Kampanyası ile de şehit eş ve çocuklarının, gazilerin yanında duruyor.

Faturalı tüm tarifelerde yüzde 25 indirim ve faturasız tüm tarifelerin paketlerinde yüzde 25 daha fazla kullanım sağlıyor. Tüm bunlar için ilgili durumları gösterir rapor veya kimlik ile başvurmak yeterli oluyor.

- Meydanlardaki programlara ücretsiz WiFi

Turkcell ayrıca Demokrasi ve Şehitleri Anma Programlarına katılacak vatandaşlarla dayanışma amacıyla, Türkiye’nin pek çok ilindeki etkinlik alanlarında ücretsiz WiFi sağlıyor.

15 Temmuz 2019 saat 00.00’dan 16 Temmuz 2019 sabahına kadar sunulacak olan hizmetten yararlanmak isteyenlerin, cihazlarında Turkcell Wi-Fi bağlantı ismini seçmeleri yeterli olacak.

- "İnsanımıza layık olduğu hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdürdük"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirket olarak her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tarihimizin en büyük ihanet hareketinin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesinde en hızlı hareket eden şirketlerden birisi olarak ülkemize, demokrasiye ve birbirimize bağlılığımızı açıkça ortaya koymuştuk. Bu bağlamda ülkesine ve demokrasisine sahip çıkan halkımızın birbirleriyle haberleşmesi için 'Acil Durum Paketi' hazırlamıştık.

Aradan geçen sürede Türkiye’nin Turkcell’i olarak, ülkemize her alanda değer katmak ve insanımıza layık olduğu hizmeti sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Bu vesileyle ülkemiz için can veren tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle bir kez daha anıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Murat Erkan Turkcell

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