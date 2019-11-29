Turkcell'den veri transferinde dünyada bir ilk

İSTANBUL (AA) - Turkcell genişbant veri taşıma hızında yeni bir rekora imza attı.

Edirne ve Gebze veri merkezleri arasındaki canlı şebekesi üzerinden tek taşıyıcı ile 400 Gbps veri transferi gerçekleştirerek, en uzun mesafede bu hıza ulaşabilen dünyanın ilk operatörü oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell Edirne ve Gebze veri merkezi arasında yeni teknolojilerle donatılmış canlı şebekesinde tek taşıyıcı üzerinde rejenerasyonsuz 400 Gbps veri transfer hızına ulaştı. Erişilen bu hızla sabit genişbantta en uzun mesafede veri transferini başarıyla gerçekleştiren dünyanın ilk operatörü Turkcell oldu.

Turkcell'in ulaştığı bu transfer hızı 60 dakikalık toplam 17 adet HD kalitede filmin sadece 1 saniyede aktarılabilmesi anlamına geliyor. Huawei OptiX OSN 9800M24 ve NE9000 Router sistemlerinin kullanıldığı uygulamada, klasik sistemlerden farklı olarak 75 Ghz bant genişliğinde çalışan tek taşıyıcı teknolojisi sayesinde kanal kapasitesi dört kat artarak 400Gbps'a ulaşırken omurga kapasite verimliliği ise 2.5 katına çıktı.