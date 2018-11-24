Turkcell’e Felis’ten 23 ödül

İSTANBUL (AA) - Turkcell, bu yıl 13'üncü kez düzenlenen ve pazarlama iletişiminin en prestijli ödülleri arasında yer alan MediaCat Felis Ödülleri'nden 23 ödülle döndü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen MediaCat Felis Ödülleri kapsamında gerçekleştirilen törene damgasını vurdu. Sektörün en etkili ve en yaratıcı iletişim çalışmalarının ödüllendirildiği gecede Turkcell, 8 Felis ve 15 Başarı Ödülü olmak üzere tam 23 ödül aldı.

Suriyeli Bana Alabed’in, Turkcell’in dünyada bir ilk olan uygulaması Merhaba Umut ile Türkçe konuşarak mesaj gönderdiği iletişim kampanyası, törende 12 ödülün sahibi oldu. Bana, Türkçe ve Arapça'da ortak kullanılan 6 bin 500 kelimenin içerisinden seçerek Türkiye’ye seslendi. İletişimin en hayati ihtiyaç olduğunu anlatan Bana, Merhaba Umut uygulaması ile Türkçe öğrendiğini gösterdi.

Turkcell’in her şeyi internetten yaptıran dijital operatörü Lifecell de 3 ödül aldı. Turkcell’in fenomen Şelale Dayı’sı ve Yılmaz Vural’ın rol aldığı Upcall iletişim kampanyası da törende ödül alan diğer çalışmalar oldu.