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Turkcell’e Felis’ten 23 ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 12:22 | Son Güncelleme

Turkcell, bu yıl 13'üncü kez düzenlenen ve pazarlama iletişiminin en prestijli ödülleri arasında yer alan MediaCat Felis Ödülleri'nde 23 ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Turkcell, bu yıl 13'üncü kez düzenlenen ve pazarlama iletişiminin en prestijli ödülleri arasında yer alan MediaCat Felis Ödülleri'nden 23 ödülle döndü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen MediaCat Felis Ödülleri kapsamında gerçekleştirilen törene damgasını vurdu. Sektörün en etkili ve en yaratıcı iletişim çalışmalarının ödüllendirildiği gecede Turkcell, 8 Felis ve 15 Başarı Ödülü olmak üzere tam 23 ödül aldı.

Suriyeli Bana Alabed’in, Turkcell’in dünyada bir ilk olan uygulaması Merhaba Umut ile Türkçe konuşarak mesaj gönderdiği iletişim kampanyası, törende 12 ödülün sahibi oldu. Bana, Türkçe ve Arapça'da ortak kullanılan 6 bin 500 kelimenin içerisinden seçerek Türkiye’ye seslendi. İletişimin en hayati ihtiyaç olduğunu anlatan Bana, Merhaba Umut uygulaması ile Türkçe öğrendiğini gösterdi.

Turkcell’in her şeyi internetten yaptıran dijital operatörü Lifecell de 3 ödül aldı. Turkcell’in fenomen Şelale Dayı’sı ve Yılmaz Vural’ın rol aldığı Upcall iletişim kampanyası da törende ödül alan diğer çalışmalar oldu.

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- "Günün 1440 dakikasına daha fazla değer katıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, şunları kaydetti:

"Dünyanın ilk dijital operatörü olarak, müşterilerimizin her anını, günlerinin 1440 dakikasını daha güzel kılabilmek, ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için çalışıyoruz. BiP, fizy, Upcall, TV+ başta olmak üzere dijital servislerimizle, müşterilerimizin hayatına değer katıyoruz. Bunun yanında teknolojiyle insana fayda sağlamak, hayata dokunan teknolojiler geliştirmek bizim ön öncelikli stratejimiz. Suriyeli mültecilerin gündelik hayata adapte olabilmelerini sağlayan Merhaba Umut ile kazandığımız ödüller bizim için çok değerli ve ayrı bir motivasyon kaynağı.

İnsanların daha çok internet kullanma alışkanlıklarından yola çıkarak, arama dahil tüm iletişim ihtiyaçlarının internet üzerinden karşılanabildiği Lifecell markamızı çıkardık. Lifecell Mix paketlerimizle, müşterilerimize en çok kullandıkları uygulamaları kendilerinin seçebilmesini ve tek bir paket altında toplayabilmelerini sağladık. Felis Ödülleri ile 2018’e damga vurduk. Bu başarıda medya ve kreatif ajanslarımızla olan güçlü ve verimli iş birliğimizin önemli payı var. Pazarlama iletişimi alanında yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz."

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