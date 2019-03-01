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Turkcell'e GSMA'dan öncülük ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 10:12 | Son Güncelleme

GSMA, Nesnelerin İnterneti'nin güvenliği alanında yaptığı çalışmalardan dolayı Turkcell’i "öncülük ödülü"ne layık gördü

BARSELONA (AA) - Mobil iletişim sektörünün rotasına yön veren ve 800'ün üzerinde operatör şirketin üyesi olduğu Dünya GSM Birliği (GSMA), Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) güvenliği alanında yaptığı çalışmalardan dolayı Turkcell’e "öncülük ödülü" verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital operatör Turkcell, Nesnelerin İnterneti'nin güvenliği çalışmalarıyla yurt dışında da ilgi odağı konumunda bulunuyor.

Telekom endüstrisinin önemli referans noktalarından biri kabul edilen Barcelona’daki Dünya GSM Birliği’nin belirlediği standartları yerine getiren Turkcell, Nesnelerin İnterneti'nin güvenliği konusunda öncü şirket seçilerek ‘Nesnelerin İnterneti Güvenlik Şampiyonu-IoT Security Champion’ ödülüne layık görüldü.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, ödülü GSMA Teknolojiden Sorumlu Başkanı Alex Sinclair’in elinden aldı.

- “Nesnelerin İnterneti'nin güvenliği büyük fırsatlar getirecek”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gediz Sezgin, bugün dünyada en fazla tartışılan konulardan birinin de Nesnelerin İnterneti'nde (IoT) güvenlik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Nesnelerin İnterneti, yapay zeka ve 5G ile birlikte ‘Akıllı Bağlantı’nın en önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Bu üç teknolojinin getirdikleriyle beraber güven ve güvenlik sistemleri kavramları da yeniden tanımlanmaya başlıyor. İşte bu nedenle, Nesnelerin İnterneti'nde güvenlik konusuna odaklanmış durumdayız. Bu alanda korunma ve güveni en başından itibaren güçlü bir şekilde inşa edebilirsek, bu teknolojiler büyük fırsatları beraberinde getirecektir. İşte bu nedenle GSMA’nın Nesnelerin İnterneti Güvenliği girişiminin bir parçası olmak gündemimizde yüksek önceliğe sahipti. Bu konudaki liderliğinden dolayı GSMA'ya teşekkür ediyor ve çabalarımızın bu ödülle sektör düzeyinde takdir görmesinden onur duyuyoruz. Bu ödül, bu alandaki çalışmalarımızı daha da derinleştirebilmek adına büyük bir cesaret ve motivasyon kaynağı olacaktır."

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