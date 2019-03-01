Turkcell'e GSMA'dan öncülük ödülü

"Nesnelerin İnterneti, yapay zeka ve 5G ile birlikte ‘Akıllı Bağlantı’nın en önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Bu üç teknolojinin getirdikleriyle beraber güven ve güvenlik sistemleri kavramları da yeniden tanımlanmaya başlıyor. İşte bu nedenle, Nesnelerin İnterneti'nde güvenlik konusuna odaklanmış durumdayız. Bu alanda korunma ve güveni en başından itibaren güçlü bir şekilde inşa edebilirsek, bu teknolojiler büyük fırsatları beraberinde getirecektir. İşte bu nedenle GSMA’nın Nesnelerin İnterneti Güvenliği girişiminin bir parçası olmak gündemimizde yüksek önceliğe sahipti. Bu konudaki liderliğinden dolayı GSMA'ya teşekkür ediyor ve çabalarımızın bu ödülle sektör düzeyinde takdir görmesinden onur duyuyoruz. Bu ödül, bu alandaki çalışmalarımızı daha da derinleştirebilmek adına büyük bir cesaret ve motivasyon kaynağı olacaktır."

