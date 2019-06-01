İSTANBUL (AA) - İnsan odaklı üretim ve hizmetleriyle 25’inci yaşına ulaşan Turkcell, dünyanın önde gelen perakende şirketlerinin yarıştığı Dünya Perakende Ödülleri’nde (World Retail Awards) kazananlar listesine adını yazdırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, “Elçiler” olarak adlandırdığı 8 binden fazla mağaza çalışanına yönelik gerçekleştirdiği eğitim, kariyer ve sosyal hayat desteğiyle, dünyanın en prestijli ödüllerinden birini kazandı.

Dünyanın önde gelen perakende şirketlerinin birçok kategoride yarıştığı Dünya Perakende Ödülleri’nde (World Retail Awards) Turkcell, “Yılın En İyi İşvereni” (Retail Employer of the Year) seçildi.

Müşterilerine en iyi ve en kaliteli hizmeti sunabilmek için çalışanlarının eğitimine ciddi yatırım yapan Turkcell, elçileri için gerek kariyerlerine gerekse sosyal hayatlarına yönelik önemli faydalar sağlıyor. Ayrıca çalışanların deneyim hikayelerini “Ezberbozanlar” platformunda paylaşan Turkcell, bu yolla gurur ve motivasyon kaynağı da oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, bu büyük başarıda bireysel satış ekipleri ve Turkcell Akademi’nin büyük emeklerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti: