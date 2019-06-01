HABER

Turkcell'e "Yılın En İyi İşvereni" ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 11:28 | Son Güncelleme

Turkcell, Dünya Perakende Ödülleri’nde "Yılın En İyi İşvereni" ödülünü kazandı

İSTANBUL (AA) - İnsan odaklı üretim ve hizmetleriyle 25’inci yaşına ulaşan Turkcell, dünyanın önde gelen perakende şirketlerinin yarıştığı Dünya Perakende Ödülleri’nde (World Retail Awards) kazananlar listesine adını yazdırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, “Elçiler” olarak adlandırdığı 8 binden fazla mağaza çalışanına yönelik gerçekleştirdiği eğitim, kariyer ve sosyal hayat desteğiyle, dünyanın en prestijli ödüllerinden birini kazandı.

Dünyanın önde gelen perakende şirketlerinin birçok kategoride yarıştığı Dünya Perakende Ödülleri’nde (World Retail Awards) Turkcell, “Yılın En İyi İşvereni” (Retail Employer of the Year) seçildi.

Müşterilerine en iyi ve en kaliteli hizmeti sunabilmek için çalışanlarının eğitimine ciddi yatırım yapan Turkcell, elçileri için gerek kariyerlerine gerekse sosyal hayatlarına yönelik önemli faydalar sağlıyor. Ayrıca çalışanların deneyim hikayelerini “Ezberbozanlar” platformunda paylaşan Turkcell, bu yolla gurur ve motivasyon kaynağı da oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, bu büyük başarıda bireysel satış ekipleri ve Turkcell Akademi’nin büyük emeklerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışanın mutlu olmadığı hiçbir işte başarıya ulaşmanız mümkün değildir. Turkcell olarak bizler müşterilerimizle yüz yüze iletişim halinde olan saha çalışanlarımıza ‘Elçilerimiz’ diyoruz. Bu ifadeyi seçmemizdeki maksat, onların Turkcell’i Türkiye’nin dört bir yanında temsil ediyor olduğunu vurgulamak. Onların güler yüzü, hevesi, heyecanı ve bilgisi müşterilerimize Turkcell’in insan odaklı teknoloji misyonunu en samimi şekilde gösteriyor. Bizler hem elçilerimizin hem de mağazalarımızın teknolojik dönüşümünü sağlarken, müşterilerimize daha hızlı ve daha kaliteli hizmet ulaştırıyoruz. Ayrıca çalışanlarımızın sosyal hayatlarına da dokunarak, hızlı ve kaliteli hizmete içten muhabbetler, samimi gülümsemeler de katıyoruz. Bu çabamızın uluslararası düzeyde anlaşıldığını görmek bizler için büyük gurur ve mutluluk.”

Turkcell’in “Yılın En İyi İşvereni” seçilmesi, çalışanlarının rahatını ve mutluluğunu her açıdan düşünmesinden kaynaklanıyor. Kıyafet seçiminden çalışma ortamına, eğitiminden kariyer planlamasına, sosyal hayatından daha birçok özel faydaya kadar, çalışan öncelikli detaylı bir planlama yapılıyor. Turkcell, çalışanlarının fikirlerini paylaşabilecekleri platformlar yaratarak değerli fikirleri ödüllendiriyor, inovasyonu destekliyor ve iş tatminini artırıyor.

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktıPusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı
Kimliğini unutunca çaresizce babasını beklediKimliğini unutunca çaresizce babasını bekledi
Kilim ve battaniye fabrikasında yangın: 2 itfaiye eri yaralandıKilim ve battaniye fabrikasında yangın: 2 itfaiye eri yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Turkcell

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Komşuda korkutan deprem!

Komşuda korkutan deprem!

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var

İşçileri taşıyordu! Araç geçişi sırasında patlama

Son dakika Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Barışma teklifi reddedilince dehşet saçtı! 5 kişiyi benzin dökerek yaktı

Vahşet 5 kişiyi benzin dökerek yaktı

Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler Adana'da yakalandı

Bombalı eylem hazırlığındaydılar!

Pençe Harekatı'nda son durum! Teröristlere bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.