Turkcell’in CEO’su Murat Erkan: “Dünyayla Birlikte Hareket Ediyoruz”

Dünyanın sayılı mobil operatörleriyle GSMA adlı birlik çatısı altında bulunan Turkcell'in genel müdürü Murat Erkan, toplantı için Londra’ya geldi ve habercilere, mobil teknolojilerde Türkiye’nin yerini ve son gelişmeleri anlattı.
Genel Müdür Murat Erkan, dünyada cep telefonu hizmeti veren şirketlerin ortak gündemindeki ana başlıkları paylaştı. Çin-Amerika ticaret savaşlarıyla ön plana çıkan ve gelişmekte olan ülkelere bir fırsat aralığı sunan 5G teknolojilerinin önemi, mobil oyunlar, e-sim kartına hazırlık ve kişisel bilgilerin güvenliği gündemdeki önemli konuların başlıcaları.
Amerika, Çin ticaret savaşı Türkiye için bir fırsat mı?
Genel Müdür Erkan, Çin-Amerika arasındaki ticaret savaşlarının gelişmekte olan mobil teknoloji ülkelerine, çok önemli mesajlar ilettiğini ve bir yandan da kaçırılmayacak fırsatlar sunduğunu anlattı.
“Bunun hem olumlu hem de olumsuz tarafları var. Olumsuza örnek, mobil telefonlarda hızla dünya pazarları zirvesine tırmanan Huawei’nin önüne çıkarılan engeller.”
Erkan’a göre, Google’ın ABD başkanının siyasi bir kararıyla Android desteğini bir anda keseceğini açıklaması şirketi kendi işletim sistemini üretme mecburiyetine itti:
“Bu; oyunlar, uygulamalar, yazılımlarla dolu Google Play gibi bir platformdan mahrum kalmak da demek. Bugün artık her mobil cihaz üreticisi böyle bir tehditle karşı karşıya olduğunu hesap ederek büyüyecek. Bu da iyi tarafı. İşletim sistemleri tekelleşemeyecek. Rekabet, sunulan hizmetleri kalite açısından daha ileri bir noktaya taşıyacak.”
Murat Erkan, gelişmekte olan ülkelerin, devlerin altında ezilmek yerine kendi başının çaresine bakma becerilerini kazanacağını umuyor. Türkiye’nin önünde yeni fırsatlar açılabilir:
“Böylece, Çin sıkıştırılırken Türkiye, kendisine o pazarda bir yer aramaya cesaret kazanabilir.”
Bunun bir artısı da, kişisel bilgilerin tekellerin elinde toplanmasının önüne geçmek için fırsatlar sunması. Erkan, Turkcell’in ‘bip’ uygulaması ve ‘Whatsapp’ı karşılaştırarak örnek veriyor:
“Whatsap’da paylaşılan bilgiler nereye kadar özel kalabilir? Uygulama, kullanıcılarına her ne kadar ‘baştan sona şifrelemeyle’ güven verse de oraya yazılanlar, paylaşılan fotoğraf ve videolar ne kadar özel kalabilir.”
Bip’in en azından yerli bir uygulama oluşu nedeniyle, Turkcell’in baş yöneticisi, bilgilerin hiç olmazsa yabancıların eline geçmeyeceğine dair bir garanti veriyor.
Telefonumuz Bizi Dinliyor mu?
Genel Müdür, günümüzde, cep telefonları masadayken, arkadaşların kendi aralarındaki sohbetlerde kullandıkları bazı anahtar sözcüklerin dahi dinlenme imkanının varlığından bahsetti. Sohbet konuları birkaç dakika içinde karşılarına bir reklam SMS’i ya da FaceBook reklamı şeklinde acaba nasıl çıkıyordu?
“Aslında Apple, Siri uygulaması üzerinden herkesi rahatlıkla dinleyebilir.”
Bu açıklamaları dinleyen habercilerden bazıları bile bu konuda kendi güncel deneyimlerinden bahsetti. Hatta Siri’yi kapattığı halde böyle reklamlarla karşılaştığına şaşırdığını anlatanlar oldu:
“Mikrofonu kullanmasına izin verdiğiniz her uygulama sizin ne dediğinizi o an dinliyor olabilir ve bazen sözünüzü ettiğiniz konular birileri tarafından anında paraya dönüştürmek için bir yerde depolanıp satışa hazır hale getirilebilir.”
Trump’ın seçildiği ABD başkanlık seçimlerinde ve İngiltere’deki Brexit referandumunda, kişilerin sosyal medya hesap bilgilerinin satıldığı ve bunların seçmenlerin aklını çelmek için ne kadar kullanışlı oldukları, hem ABD hem AB hem de İngiltere parlamentolarının araştırma komisyonlarının raporlarıyla sabit.
"Ortak Fiber Ağları, Masrafları 6 Kat Azaltır"
Bilgi güvenliğinden sonra, konu mobil oyunlarda Türkiye’nin dünyadaki yerine geldiğinde altyapı konuları ön plana çıktı. Erkan Türkiye’nin şu an ihtiyacı olan fiber optik kablolara ortak bir çözüm bulunmasıyla oyun üreticisi gençlerin de dünyayla yarışabilecek düzeye gelebileceğini söyledi:
“Mobil oyunlarda bulut teknolojisinin geliştirilmesine ihtiyaç var. Bulut teknolojinin pürüzsüz kullanımı ise internet hızına bağlı. Yeni hatlar döşenmeli. Mobil operatörlerin bu konuyu tek tek çözmesinin maliyeti 15 milyar dolar. Birleşip yapılsa harcanacak para 2,5 milyar dolara geriler. Hesap ortada. Bir ülkede oyun üreten yetenekli gençlerin önünü açacak projeler ancak o zaman devreye girer. Örneğin Kocaeli’yi bir yerli oyun üssü yapacaksanız oraya fiber kablolar ağıyla bütün dünyanın aynı anda bağlanıp oyun indirebileceği hızı sağlayabilmeniz lazım.”
Turkcell genel müdürü Murat Erkan, artık teknolojinin daha erişilebilir yakınlıkta olduğunun altını çizdi.
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