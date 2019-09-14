Turkcell’in CEO’su Murat Erkan: “Dünyayla Birlikte Hareket Ediyoruz”

“Bunun hem olumlu hem de olumsuz tarafları var. Olumsuza örnek, mobil telefonlarda hızla dünya pazarları zirvesine tırmanan Huawei’nin önüne çıkarılan engeller.”

Genel Müdür Erkan, Çin-Amerika arasındaki ticaret savaşlarının gelişmekte olan mobil teknoloji ülkelerine, çok önemli mesajlar ilettiğini ve bir yandan da kaçırılmayacak fırsatlar sunduğunu anlattı.

Amerika, Çin ticaret savaşı Türkiye için bir fırsat mı?

Genel Müdür Murat Erkan, dünyada cep telefonu hizmeti veren şirketlerin ortak gündemindeki ana başlıkları paylaştı. Çin-Amerika ticaret savaşlarıyla ön plana çıkan ve gelişmekte olan ülkelere bir fırsat aralığı sunan 5G teknolojilerinin önemi, mobil oyunlar, e-sim kartına hazırlık ve kişisel bilgilerin güvenliği gündemdeki önemli konuların başlıcaları.

Dünyanın sayılı mobil operatörleriyle GSMA adlı birlik çatısı altında bulunan Turkcell'in genel müdürü Murat Erkan, toplantı için Londra’ya geldi ve habercilere, mobil teknolojilerde Türkiye’nin yerini ve son gelişmeleri anlattı.

Erkan’a göre, Google’ın ABD başkanının siyasi bir kararıyla Android desteğini bir anda keseceğini açıklaması şirketi kendi işletim sistemini üretme mecburiyetine itti:

“Bu; oyunlar, uygulamalar, yazılımlarla dolu Google Play gibi bir platformdan mahrum kalmak da demek. Bugün artık her mobil cihaz üreticisi böyle bir tehditle karşı karşıya olduğunu hesap ederek büyüyecek. Bu da iyi tarafı. İşletim sistemleri tekelleşemeyecek. Rekabet, sunulan hizmetleri kalite açısından daha ileri bir noktaya taşıyacak.”

Murat Erkan, gelişmekte olan ülkelerin, devlerin altında ezilmek yerine kendi başının çaresine bakma becerilerini kazanacağını umuyor. Türkiye’nin önünde yeni fırsatlar açılabilir:

“Böylece, Çin sıkıştırılırken Türkiye, kendisine o pazarda bir yer aramaya cesaret kazanabilir.”

Bunun bir artısı da, kişisel bilgilerin tekellerin elinde toplanmasının önüne geçmek için fırsatlar sunması. Erkan, Turkcell’in ‘bip’ uygulaması ve ‘Whatsapp’ı karşılaştırarak örnek veriyor:

“Whatsap’da paylaşılan bilgiler nereye kadar özel kalabilir? Uygulama, kullanıcılarına her ne kadar ‘baştan sona şifrelemeyle’ güven verse de oraya yazılanlar, paylaşılan fotoğraf ve videolar ne kadar özel kalabilir.”