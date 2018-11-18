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Turkcell’in Elçiler Zirvesi bu yıl Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleşecek.

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 17:22 | Son Güncelleme

Bu sene "Gücünü Hisset" mottosuyla 10'uncu kez düzenlenecek Turkcell’in Elçiler Zirvesi 19-27 Kasım tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşecek.

Turkcell’in Elçiler Zirvesi bu yıl Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleşecek.

LEFKOŞA, (DHA)- Bu sene "Gücünü Hisset" mottosuyla 10'uncu kez düzenlenecek Turkcell’in Elçiler Zirvesi 19-27 Kasım tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşecek.

Sosyal medya üzerinden yapılan anket sonucunda belirlenen etkinliğe ev sahipliği yapacak Kuzey Kıbrıs, zirve kapsamında 7 bin 5 yüz elçiyi ağırlayacak. Firmanın tüm bayi çalışanlarının yanı sıra üst düzey yöneticilerin de katılacağı zirvede strateji ve hedefler ele alınacak, eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. 8 gün boyunca devam edecek zirvede sunuculuğunu Jess Molho ve ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul’un yapacağı birbirinden renkli turnuva ve şovlar düzenlenecek, ünlü sanatçılar da konser verecek.

Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarının da katılacağı zirve, ülkenin tanıtımına ve turizmine de katkı sağlanacak.

Turkcell’in Elçiler Zirvesi bu yıl Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleşecek.

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