Turkcell'in milli e-postası AFAD ile yola çıktı

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in hizmete sunduğu yerli ve milli e-posta, kamu kurumlarından ilk kez 7 bin kullanıcısı ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) hayata geçirildi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yerli dijital servisler, arama motoru ve veri merkezlerinin ardından şimdi de yerli ve milli e-posta sistemini hizmete sundu. Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması ve korunması misyonu doğrultusunda kamu kurumları da yerli e-posta hizmetini kullanmaya başlayacak.

Bu kapsamda Turkcell'in geliştirdiği e-posta servisini ilk olarak bünyesinde başlatan, 7 bin üyesiyle AFAD oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması ve korunması misyonunun önemli bir halkasını daha tamamladıklarını belirtti.

Turkcell olarak, Türkiye'nin dijital ekosistemine katkı sunma hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Erkan, "Kamu kurumlarına uçtan uca bilgi teknolojileri hizmeti sağlarken, yerli e-posta hizmetimizle de dijital servisler, arama motoru ve veri merkezleri çatısı altında Türkiye'nin verisine sahip çıkıyoruz." ifadesini kullandı.