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Turkcell’in “Tavla” oyununda 40 farklı seviyede rekabet

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 09:41 | Son Güncelleme

Kısa sürede 162 bin indirilen Tavla Go, yeni sürümünde zenginleştirilen kategori ve özellikleri dijital ortamda oyunseverlerle buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in 40 farklı seviyede rekabet keyfi sunduğu “Tavla Go” mobil oyununda oyunseverler rekabet için buluşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın öncü dijital operatörü Turkcell, Türkiye’de 5 milyar TL’ye ulaşan oyun pazarında her yaş grubuna hitap eden farklı platformlarını kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor.

Türkiye’de en çok tercih edilen oyunların başında gelen tavla, Turkcell altyapısında "Tavla Go" mobil uygulamasıyla yeni bir deneyime dönüşüyor. Kısa sürede 162 bin indirilen Tavla Go, yeni sürümünde zenginleştirilen kategori ve özellikleri dijital ortamda oyunseverlerle buluşturuyor.

Kişilerin zihnini geliştirmek, vakit geçirmek ya da eğlenmek amacıyla çoğunlukla dijital ortamda oynanan tavla, yeni uygulamasıyla canlı rakiplerle rekabet ortamı sunuyor.

Facebook ile uyumlu hale getirilen "Tavla Go" ile kullanıcılar, sosyal medyada arkadaşlarıyla tavla mücadelesi yaşayabilecek. Oyun, zorluk derecesine göre 40 seviyeye kadar çıkabiliyor. Dileyenler tüm dünyadan rakiplerle turnuvalarda da buluşma gerçekleştirebiliyor.

Tavla turnuvaları ve lider panosu ile rekabet ortamı yaratan oyunda, oyuncular emoji ve serbest mesajlaşma özelliği sayesinde rakipleriyle yazışarak sohbet edip, rekabeti artırabiliyor.

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tavla Turkcell

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