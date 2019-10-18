HABER

Türkçenin doğru kullanımı için otobüs duraklarına etiket

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 16:14 | Son Güncelleme

Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesinde öğrenciler, Türkçenin hatasız kullanımına dikkati çekmek için otobüs duraklarına, üzerinde bazı kelimelerin doğru ve yanlış yazılışlarının yer aldığı etiketler yapıştırdı - DPÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal: "Bu, sadece ilkokulda okuyan Ayşe’nin değil, üniversitede okuyan Ahmet’in, Ali amcanın, Aysun teyzenin de projesi. Bu sebeple bu projeyi çalışma gereği duyduk"

Kütahya’da, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi bir grup, "Durmadan Türkçe Projesi" kapsamında, otobüs duraklarına bazı kelimelerin doğru ve yanlış yazılışlarının yer aldığı etiketler yapıştırdı.

DPÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Durmadan Türkçe" projesi ile Türkçeye sahip çıkmak istediklerini söyledi.

"Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında hazırladıkları projeyi, Türkçe kelimelerin doğru yazılış ve kullanımlarına dikkati çekmek amacıyla öğrencileriyle birlikte hazırladıklarını dile getiren Ünal, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu, ilköğretimden ortaöğretime, üniversiteye ve daha sonrasında da halka yayılan geniş kapsamlı bir proje. Bu, sadece ilkokulda okuyan Ayşe’nin değil, üniversitede okuyan Ahmet’in, Ali amcanın, Aysun teyzenin de projesi. Bu sebeple bu projeyi çalışma gereği duyduk. Çünkü bazı kelimeler çokça karıştırılıyor. Projeyi çalışan öncelikle öğrencilerime ve bize destek olan Kütahya Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Kütahya olarak diğer illere örnek olacak bir proje geliştirdik. Diğer illere de örnek olmasını umut ediyoruz. Proje kapsamında kentteki yaklaşık 600 durağa Türkçe kelimelerin doğru ve yanlış yazılışları bulunan bu etiketler yapıştırılacak."

Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş da projeyi anlamlı bulduklarını dile getirerek, "Güzel Türkçemizde yanlış kullanılan kelimelerin olduğunu görüyoruz. Bunlara dikkati çekmek üzere hazırlanan projeyi belediye olarak biz de destekliyoruz." dedi.

Öğrencilerden Mustafa Berk Tanrıkulu, proje kapsamında en çok karıştırılan kelimeleri seçtiklerini ifade etti.

Merve Atış da proje ile toplumdaki tüm bireyleri konu hakkında bilgilendirmek istediklerini aktardı.

PARTNER 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi?
Üniversite öğrencileri, kampüslerini temizledi Üniversite öğrencileri, kampüslerini temizledi 
Jiletli saldırıya uğrayan doktor: Geceleri uyanıyorum, biri saldıracakmış gibi hissediyorumJiletli saldırıya uğrayan doktor: Geceleri uyanıyorum, biri saldıracakmış gibi hissediyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dilimiz Kimliğimiz doğru kullanım DPÜ farkındalık Kütahya proje

En Çok Okunan Haberler

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bakan Hulusi Akar ile ilgili açıklama

MSB'den Bakan Akar açıklaması

Şehit Uzman Çavuş, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

Üniversite öğrencileri, kampüslerini temizledi 

Üniversite öğrencileri, kampüslerini temizledi 

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Yaşlı adama tuvalette kabusu yaşatmıştı! 3 gün kaçabildi

Tuvalette kabusu yaşatmıştı! 3 gün kaçabildi

İstanbul'da Kurt Kapanı 2019-16 denetimi!

İstanbul'da dev denetim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.