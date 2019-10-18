Türkçenin doğru kullanımı için otobüs duraklarına etiket

"Bu, ilköğretimden ortaöğretime, üniversiteye ve daha sonrasında da halka yayılan geniş kapsamlı bir proje. Bu, sadece ilkokulda okuyan Ayşe’nin değil, üniversitede okuyan Ahmet’in, Ali amcanın, Aysun teyzenin de projesi. Bu sebeple bu projeyi çalışma gereği duyduk. Çünkü bazı kelimeler çokça karıştırılıyor. Projeyi çalışan öncelikle öğrencilerime ve bize destek olan Kütahya Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Kütahya olarak diğer illere örnek olacak bir proje geliştirdik. Diğer illere de örnek olmasını umut ediyoruz. Proje kapsamında kentteki yaklaşık 600 durağa Türkçe kelimelerin doğru ve yanlış yazılışları bulunan bu etiketler yapıştırılacak."

"Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında hazırladıkları projeyi, Türkçe kelimelerin doğru yazılış ve kullanımlarına dikkati çekmek amacıyla öğrencileriyle birlikte hazırladıklarını dile getiren Ünal, şu değerlendirmede bulundu:

DPÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Durmadan Türkçe" projesi ile Türkçeye sahip çıkmak istediklerini söyledi.

Kütahya’da, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi bir grup, "Durmadan Türkçe Projesi" kapsamında, otobüs duraklarına bazı kelimelerin doğru ve yanlış yazılışlarının yer aldığı etiketler yapıştırdı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş da projeyi anlamlı bulduklarını dile getirerek, "Güzel Türkçemizde yanlış kullanılan kelimelerin olduğunu görüyoruz. Bunlara dikkati çekmek üzere hazırlanan projeyi belediye olarak biz de destekliyoruz." dedi.

Öğrencilerden Mustafa Berk Tanrıkulu, proje kapsamında en çok karıştırılan kelimeleri seçtiklerini ifade etti.

Merve Atış da proje ile toplumdaki tüm bireyleri konu hakkında bilgilendirmek istediklerini aktardı.

