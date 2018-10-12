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Türkçenin doğru kullanımı için ürünlere etiket yapıştırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 13:27 | Son Güncelleme

Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, doğru kullanıma dikkati çekmek için marketlerde satılan ürünlere, üzerinde bazı kelimelerin doğru ve yanlış yazılışlarının yer aldığı etiketler yapıştırdı

Kütahya’da, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi bir grup, "Türkçeye Farkındalık Projesi" kapsamında, marketlerde satılan ürünlere üzerinde bazı kelimelerin doğru ve yanlış yazılışlarının yer aldığı etiketler yapıştırdı.

DPÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkçe kelimelerin doğru yazılış ve kullanımlarına dikkati çekmek amacıyla öğrencileriyle "Türkçeye Farkındalık Projesi" hazırladıklarını belirtti.

"Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında hazırladıkları projeyi, kent merkezindeki bazı market ve alışveriş merkezlerindeki ürünlere Türkçe kelimelerin doğru ve yanlış yazılışlarının yer aldığı kağıtları yapıştırarak hayata geçirdiklerini dile getiren Ünal, şunları söyledi:

"Türkçeye özen göstermede toplum olarak galiba biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yabancı kelimeleri daha çok kullanma zaten bilinen bir şey. Biz bu proje ile Türkçede kullanılan fakat yanlış bilinen kelimeleri düzeltme amaçlı bir çalışma yapıyoruz. Türkçe kelimelerin yazılış ve okunuşlarındaki hataların düzeltilmesi ana gayretimiz. Biz Türkçe bölümü öğretmen ve öğrencileriyiz. Aslında bu kendi hayatımıza yansıyor. Öğrencilerimizin de bu bilinci hayatlarında sürdürmeleri için bir anlamda başlangıç yapıyoruz."

Çalışma yaptıkları yerlere "Bu markette Türkçeye önem verilmektedir" yazısını astıklarını aktaran Ünal, iş yeri sahiplerine kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Öğrenciler de böylesine anlamlı bir projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İşletme sahibi Hüseyin Kaya ise projeye destek olmak için iş yerini öğrencilere açtığını ifade etti.

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