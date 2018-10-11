"Türkçe'nin Şairi Şehriyar" paneli

Çağdaş edebiyatın önemli temsilcilerinden, "Haydar Baba'ya Selam" şiiriyle tanınan İranlı şair Muhammed Hüseyin Şehriyar, vefatının 30. yılında panelle anıldı.

"Türkçe'nin Şairi Şehriyar" konulu panel, Ankara Üniversitesinde, İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tarafından düzenlendi.

Panelde konuşan Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü ve Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Temizel, Şehriyar'ın yüzyılın ortak bir hazinesi olduğunu ve Türkçe ile Farsça arasındaki ana köprülerden birini oluşturduğunu aktardı.

Temizel, Şehriyar'ın kendi yaşadığı coğrafyada kalmayıp dünya tarafından da benimsenen edebi bir şahsiyet olduğunu belirterek, "Şehriyar'ı tanımak aslında kendimizi, medeniyetimizi, ortak kültür ve edebiyatımızı tanımak demektir." dedi.

Tahran Üniversitesinde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehri Bagheri, Şehriyar'ın, modern İran edebiyatının en meşhur şairi olduğunu vurgulayarak, "Klasik ve modern şairler Şehriyar'ı usta olarak görüyor. Sözleri sadece edebiyatçılar arasında değil toplumun bütün kesimlerinde ilgi görmektedir. Şehriyar İran'la sınırlı bir şair değildir, Türkçe konuşan bütün bölgelerde okunuyor ve şiirleri üzerine nazireler yazılıyor." ifadesini kullandı.