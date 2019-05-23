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- Turkcham, Macaristan'daki Türkleri iftarda bir araya getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 00:12 | Son Güncelleme

Macaristan'da, Türk sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve iş adamları Turkcham'ın iftarında buluştu

BUDAPEŞTE (AA) - Macar-Türk İş adamları Odasının (Turkcham) Budapeşte'de verdiği iftarda ülkede faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve iş adamları bir araya geldi.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, iftarda yaptığı konuşmada, Turkcham'ın ülkedeki Türkleri bir araya getirdiğini ve bunun birlik ve beraberlik için çok önemli olduğunu söyledi.

Konuşmasında Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkilere de değinen Büyükelçi Oktay, ''Macaristan ile gayet güzel bir iş birliğine sahibiz. İki ülke arasında siyasi düzeydeki temaslar son yıllarda ciddi bir ivme kazandı. Bu iş birliğinin daha da artmasını bekliyoruz.'' dedi.

Turkcham Başkanı Suat Karakuş ise 19 yıldan beri her yıl iftar programı düzenlediklerini belirterek bu yıl da etkinliğe gösterilen ilgiden dolayı çok memnun olduklarını dile getirdi.

Yurt dışında 5 milyondan fazla Türk'ün yaşadığını ve Türkler arasında iş birliğinin önemli olduğunu vurgulayan Karakuş, sadece Avrupa'da 140 binden fazla Türk sivil toplum kuruluşunun olduğuna dikkati çekti.

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