HABER

Türken Vakfı Muhammed Ali'nin çiftlik evini satın aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 08:56 | Son Güncelleme

New York merkezli Türken Vakfı, 2016'da vefat eden dünyaca ünlü boksör ve ırkçılık karşıtı Müslüman aktivist Muhammed Ali'nin Michigan'daki çiftlik evini satın aldı

NEW YORK (AA) – New York merkezli Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (Türken), 2016 yılında hayatını kaybeden ABD’nin efsanevi boksörü Muhammed Ali’nin Michigan’daki 40 yıllık çiftlik evini satın aldı.

Chicago Tribune gazetesinde yer alan habere göre, Muhammed Ali’nin eşi Lonnie Ali, Michigan eyaleti Berrin Springs’teki St. Joseph Nehri kenarında bulunan yaklaşık 328 dönümlük arazi içindeki Muhammed Ali'ye ait mülkü geçen ay Türken Vakfına sattı.

Çiftlik arazisinde, 4 yatak odalı ana evin dışında içinde boks ringi bulunan spor salonu, basketbol alanı ve havuz dahil 7 ek bina bulunduğu belirtildi.

-“Alıcılar bölgeye ve nostaljiye aşık oldular”

Muhammed Ali’nin evi 1970’lerin ortasında 400 bin dolara satın aldığı, daha sonra Los Angeles ve Arizona’ya taşınmasına rağmen söz konusu evi dönem dönem inzivaya çekilmek için kullandığı kaydedildi.

Mülkü satışa koyan emlak ajansı Cressy & Everett’ten Tim Mitchell, Endonezya ve Dubai de dahil ev için birçok yerden alıcı çıktığını ancak satışı, “Sanırım alıcılar bölgeye ve nostaljiye aşık oldular” dediği Türken Vakfına yaptıklarını aktardı.

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
Samsun'da 14 araç birbirine girdi!Samsun'da 14 araç birbirine girdi!
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu:  30 kilo eroin ele geçirildiJandarmadan uyuşturucu operasyonu:  30 kilo eroin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lonnie Ali muhammed ali Türken Vakfı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (Türken)

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da 13 iş adamı gözaltına alındı!

'Bağış' sonrası yakalama kararı! İş adamları gözaltında

Adana'da ByLock kullandığı ileri süren 4 kadın tutuklandı

Tutuklandılar! Eski emniyet müdür yardımcısının eşi de var

Manisalı Cemre Yılmaz, Erdoğan'ın önünü kesip 'Kalp istiyorum' dedi

Erdoğan'ın önünü kesip 'Kalp istiyorum' dedi

Adana'da PYD/YPG'li terörist örgüte eleman kazandırmak isterken yakalandı

Adana'da yakalandı! Üzerinden çıkan fotoğraflar şoke etti

Gözyaşları içinde evinin kül oluşunu izledi!

Gözyaşları içinde evinin kül oluşunu izledi!

Samsun'da 14 araç birbirine girdi!

Samsun'da 14 araç birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.