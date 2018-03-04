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Türker İnanoğlu'ndan Arka Sokaklar'da oynayan oğluna ilginç zam yanıtı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.03.2018 21:29 | Son Güncelleme

Türk sinemasının efsane ismi Türker İnanoğlu, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda sanat dünyasına örnek olacak sözler dile getirdi. Türker İnanoğlu, yapımcısı olduğunu Arka Sokaklar dizisinde oynayan oğlu İlker İnanoğlu'nun zam isteğine öyle bir cevap vermiş ki...

Türker İnanoğlu'ndan Arka Sokaklar'da oynayan oğluna ilginç zam yanıtı!

İşte röportajın o bölümü:

Herkesi ev, araba sahibi yapmışsınız ama oğlunuz İlker İnanoğlu’na en az maaşı veriyormuşsunuz ‘Arka Sokaklar’da?

O doymaz... (Gülüyor)

Oğlunuz, “Bakmayın Türker İnanoğlu’nun oğlu olduğuma, asla torpil yapmıyor” demiş bir röportajda.

Daima hakkaniyetten yana oldum. O diziyi başlatan Şevket, Ozan, Rıza Baba’ydı. Onlar üç kuruş alırken, bu beş kuruş istemeye kalktı. “Hadi oğlum yolun açık olsun” dedim. Öbürleri tiyatrodan gelmiş. Sen iki sene sonra diziye girip, onların önüne geç, yok böyle şey.

ilker

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar türker inanoğlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bravo.
onlar iki kuruşmu alıyor hadi canım :)
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