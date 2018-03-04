Türker İnanoğlu'ndan Arka Sokaklar'da oynayan oğluna ilginç zam yanıtı!

İşte röportajın o bölümü:

Herkesi ev, araba sahibi yapmışsınız ama oğlunuz İlker İnanoğlu’na en az maaşı veriyormuşsunuz ‘Arka Sokaklar’da?

O doymaz... (Gülüyor)

Oğlunuz, “Bakmayın Türker İnanoğlu’nun oğlu olduğuma, asla torpil yapmıyor” demiş bir röportajda.

Daima hakkaniyetten yana oldum. O diziyi başlatan Şevket, Ozan, Rıza Baba’ydı. Onlar üç kuruş alırken, bu beş kuruş istemeye kalktı. “Hadi oğlum yolun açık olsun” dedim. Öbürleri tiyatrodan gelmiş. Sen iki sene sonra diziye girip, onların önüne geç, yok böyle şey.