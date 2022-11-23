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Türker İnanoğlu'ndan sevindiren haber

23.11.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alan yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Türker İnanoğlu'ndan sevindiren haber

Yeşilçam'ın 'Bay Sinema' lakaplı yapımcısı Türker İnanoğlu, iki hafta önce evinde düşüp kalça kemiğini kırmıştı. Vücudunda oluşan enfeksiyon nedeniyle ameliyat edilemeyen 87 yaşındaki Türker İnanoğlu dün evine gitti.

Bir süre evinde istirahat edecek olan İnanoğlu’nun ameliyatına bir hafta sonra yapılan kontroller sonucunda karar verilecek. Evinde istirahatte olduğunu söyleyen Türker İnanoğlu, “Vücudumda bazı enfeksiyonlar var. Onların geçmesi lazımmış. Eve geldik. Bir müddet sonra tekrar bakacaklar. Ameliyatı ya yapacaklar ya da yapmayacaklar. Duruma göre karar verecekler. Ağrım çok var. İlaç kullanıyorum ama çok ağrım var. Şimdiye kadar 17 ameliyat oldum böyle ağrı yaşamadım. Kendinize çok dikkat edin” dedi. 87 yaşındaki Türker İnanoğlu’nun ameliyat olup olmayacağına bir hafta sonra karar verilecek.

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