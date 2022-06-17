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  4. "Turkey" yerine "Türkiye"! Meclis için genelge yayımlandı

"Turkey" yerine "Türkiye"! Meclis için genelge yayımlandı

17.06.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzasıyla Meclis'in faaliyet ve yazışmalarında "Türkiye" ibaresinin kullanılmasına ilişkin genelge yayımlandı. Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde “Turkey” olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.

"Turkey" yerine "Türkiye"! Meclis için genelge yayımlandı

TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığınca yayımlanan "Türkiye İbaresinin Kullanımı" başlıklı genelge Meclis'in ilgili birimlerine gönderildi.

"TÜRKİYE" İBARESİ KULLANILACAK

Meclis Başkanı Şentop imzasıyla yayımlanan genelgede, "Devletimizin ve milletimizin kültür, medeniyet ve değerlerinin muhafaza edilmesi ve yüceltilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama, denetim ve temsil görevlerinin ifasına ilişkin her türlü faaliyet ve yazışmalarda, ülkemizin isminin yabancı dillerdeki ifadesi yerine 'Türkiye' ibaresinin kullanılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: BM'den 'Türkiye' kararı... Talep kabul edildi! Artık 'Turkey' ifadesi kullanılmayacakSon dakika: BM'den 'Türkiye' kararı... Talep kabul edildi! Artık 'Turkey' ifadesi kullanılmayacak

BM'DE DUYURMUŞTU

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin yabancı dillerdeki isminin "Türkiye" olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği mektubu aldıklarını söylemişti. BM bu talebin ardından yabancı dillerdeki Turkey ifadesi yerine Türkiye kullanılacağını belirtmişti.

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Türkiye Mustafa Şentop

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