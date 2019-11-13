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“TurkeyFightsISISandYPG” Twitter gündeminde

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 21:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesi öncesinde “#TurkeyFightsISISandYPG” etiketi Twitter gündeminde birinci oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesi öncesinde “#TurkeyFightsISISandYPG” (Türkiye, DEAŞ ve YPG ile mücadele ediyor) etiketi Twitter gündeminde birinci oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesi öncesinde “#TurkeyFightsISISandYPG” etiketi Twitter gündeminde birinci oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesi öncesinde “#TurkeyFightsISISandYPG” (Türkiye, DEAŞ ve YPG ile mücadele ediyor) etiketi Twitter gündeminde birinci oldu. Söz konusu etiket ile birlikte, sosyal medyada terörle mücadeleye ilişkin birçok paylaşımda bulunuldu.
Ayrıca, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), konuya ilişkin olarak daha sonra Twitter üzerinden şu açıklamada bulundu:
"Türkiye’nin teröre karşı mücadelesinin anlatıldığı "#TurkeyFightsISISandYPG” tagi Twitter tarafından sansüre uğrayıp dünya gündeminden düşürüldü. Bu sansür kabul edilemez."

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