HABER

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri 21 Ağustos'ta başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 20:02 | Son Güncelleme

Etkinlik kapsamında ilk olarak Cengiz Kurtoğlu ile Hakan Altun sahne alacak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları, Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında müzikseverleri değerli sanatçılarla buluşturacak.

Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri ile 21-30 Ağustos'ta birbirinden değerli sanatçılar Harbiye'de ağırlanacak.

Özel repertuvarların ve sürpriz sahne şovlarının yer alacağı etkinlik, 10 gün boyunca dinleyicilere müzik ve gösteri şöleni yaşatacak.

21 Ağustos'ta Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun ile başlayacak konser serisi, sırasıyla 22 Ağustos'ta Deniz Seki&Rafet El Roman, 23 Ağustos'ta Haluk Levent, 24 Ağustos'ta Serdar Ortaç, 25 Ağustos'ta Anadolu Ateşi, 26 Ağustos'ta Bülent Ersoy&Selami Şahin, 27 Ağustos'ta Berkay, 28 Ağustos'ta Nükhet Duru, 29 Ağustos'ta Mustafa Sandal ile devam edecek. Program, 30 Ağustos'ta Murat Dalkılıç konseriyle sona erecek.

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldıPitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı
Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundan da YPG-PKK'yı temizleyeceğizÇavuşoğlu: Fırat'ın doğusundan da YPG-PKK'yı temizleyeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri başlıyor

En Çok Okunan Haberler

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusu açıklaması

Bakan'dan Fırat'ın doğusu açıklaması

Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.