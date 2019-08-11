Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri 21 Ağustos'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları, Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında müzikseverleri değerli sanatçılarla buluşturacak.

Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri ile 21-30 Ağustos'ta birbirinden değerli sanatçılar Harbiye'de ağırlanacak.

Özel repertuvarların ve sürpriz sahne şovlarının yer alacağı etkinlik, 10 gün boyunca dinleyicilere müzik ve gösteri şöleni yaşatacak.

21 Ağustos'ta Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun ile başlayacak konser serisi, sırasıyla 22 Ağustos'ta Deniz Seki&Rafet El Roman, 23 Ağustos'ta Haluk Levent, 24 Ağustos'ta Serdar Ortaç, 25 Ağustos'ta Anadolu Ateşi, 26 Ağustos'ta Bülent Ersoy&Selami Şahin, 27 Ağustos'ta Berkay, 28 Ağustos'ta Nükhet Duru, 29 Ağustos'ta Mustafa Sandal ile devam edecek. Program, 30 Ağustos'ta Murat Dalkılıç konseriyle sona erecek.

