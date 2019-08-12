Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor

Türk Hava Yolları, Açıkhava Konserleri ile müziğin önemli isimlerini Harbiye Sahnesi’nde dinleyicilerle buluşturacak.

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, Açıkhava Konserleri ile müziğin önemli isimlerini Harbiye Sahnesi’nde dinleyiciyle buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak. Özel repertuvarların ve sürpriz sahne şovlarının yer alacağı ‘Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri’ 10 gün boyunca dinleyicilerine müzik şöleni yaşatacak. 21 Ağustos’ta Cengiz Kurtoğlu-Hakan Altun ile başlayacak konser serisi, sırasıyla Rafet El Roman, Haluk Levent, Serdar Ortaç, Anadolu Ateşi, Bülent Ersoy-Selami Şahin, Berkay, Nükhet Duru, Mustafa Sandal gibi isimlerle devam edecek ve 30 Ağustos’ta Murat Dalkılıç konseri ile son bulacak.

‘Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri’ Etkinlik Takvimi ise şöyle:

21 Ağustos - Cengiz Kurtoğlu-Hakan Altun

22 Ağustos - Rafet El Roman

23 Ağustos - Haluk Levent

24 Ağustos - Serdar Ortaç

25 Ağustos - Anadolu Ateşi

26 Ağustos - Bülent Ersoy-Selami Şahin

27 Ağustos - Berkay

28 Ağustos - Nükhet Duru

29 Ağustos - Mustafa Sandal

30 Ağustos - Murat Dalkılıç

