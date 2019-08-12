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Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 12:49 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları, Açıkhava Konserleri ile müziğin önemli isimlerini Harbiye Sahnesi’nde dinleyicilerle buluşturacak.Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, Açıkhava Konserleri ile müziğin önemli isimlerini Harbiye Sahnesi’nde dinleyiciyle buluşturacak.

Türk Hava Yolları, Açıkhava Konserleri ile müziğin önemli isimlerini Harbiye Sahnesi’nde dinleyicilerle buluşturacak.
Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, Açıkhava Konserleri ile müziğin önemli isimlerini Harbiye Sahnesi’nde dinleyiciyle buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak. Özel repertuvarların ve sürpriz sahne şovlarının yer alacağı ‘Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri’ 10 gün boyunca dinleyicilerine müzik şöleni yaşatacak. 21 Ağustos’ta Cengiz Kurtoğlu-Hakan Altun ile başlayacak konser serisi, sırasıyla Rafet El Roman, Haluk Levent, Serdar Ortaç, Anadolu Ateşi, Bülent Ersoy-Selami Şahin, Berkay, Nükhet Duru, Mustafa Sandal gibi isimlerle devam edecek ve 30 Ağustos’ta Murat Dalkılıç konseri ile son bulacak.
‘Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri’ Etkinlik Takvimi ise şöyle:
21 Ağustos - Cengiz Kurtoğlu-Hakan Altun
22 Ağustos - Rafet El Roman
23 Ağustos - Haluk Levent
24 Ağustos - Serdar Ortaç
25 Ağustos - Anadolu Ateşi
26 Ağustos - Bülent Ersoy-Selami Şahin
27 Ağustos - Berkay
28 Ağustos - Nükhet Duru
29 Ağustos - Mustafa Sandal
30 Ağustos - Murat Dalkılıç

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