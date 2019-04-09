Turkish Cargo büyümesini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) markası Turkish Cargo, ocak ve şubatta küresel pazarda yaşanan daralmaya rağmen taşınan kargo tonajını yüzde 9,6 oranında artırdı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük taşınma operasyonunun planlandığı 2019 yılı içerisinde büyümeye devam eden Turkish Cargo, hava kargo pazarının yüzde 5,8 oranında daralma gösterdiği ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) raporlarına göre talebin yüzde 5,7 oranında düştüğü ocak ve şubat ayı verilerine göre yüzde 9,6 tonaj artışı sağlayarak World Air Cargo Data (WACD) listesinde 7. sıraya yükseldi.

Turkish Cargo, bu artışla yılın ilk iki ayında satılan tonaj bazındaki pazar payını, geçen yılın aynı dönemine oranla 0,6 puan artırarak yüzde 4,3'e, kümüle pazar payını ise 0,4 puanlık artışla yüzde 4,1'e yükselterek sürdürülebilir bir büyüme elde etti.

Taşınma operasyonuyla birlikte "Dual Hub" olarak Atatürk ve İstanbul havalimanlarından operasyonlarını sürdürecek Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı'nın tüm fazları tamamlandığında, 300 bin metrekare kapalı alana sahip kargo terminalinde yıllık 4 milyon ton kargo elleçleme kapasitesine sahip olacak.