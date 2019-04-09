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Turkish Cargo büyümesini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 11:55 | Son Güncelleme

THY'nin kargo markası Turkish Kargo, ocak ve şubat ayında küresel hava kargo pazarında yaşanan daralmaya rağmen taşınan kargo tonajını yüzde 9,6 oranında artırdı - THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı: - "Biz bu şaşırtıcı başarıları iki yıldır yaşıyoruz. Son iki yıl içerisinde Avrupa ve Uzak Doğu'dan beş büyük global hava kargo markasını geride bırakarak, 12. sıradan 7'nciliğe yükseldik"

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) markası Turkish Cargo, ocak ve şubatta küresel pazarda yaşanan daralmaya rağmen taşınan kargo tonajını yüzde 9,6 oranında artırdı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük taşınma operasyonunun planlandığı 2019 yılı içerisinde büyümeye devam eden Turkish Cargo, hava kargo pazarının yüzde 5,8 oranında daralma gösterdiği ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) raporlarına göre talebin yüzde 5,7 oranında düştüğü ocak ve şubat ayı verilerine göre yüzde 9,6 tonaj artışı sağlayarak World Air Cargo Data (WACD) listesinde 7. sıraya yükseldi.

Turkish Cargo, bu artışla yılın ilk iki ayında satılan tonaj bazındaki pazar payını, geçen yılın aynı dönemine oranla 0,6 puan artırarak yüzde 4,3'e, kümüle pazar payını ise 0,4 puanlık artışla yüzde 4,1'e yükselterek sürdürülebilir bir büyüme elde etti.

Taşınma operasyonuyla birlikte "Dual Hub" olarak Atatürk ve İstanbul havalimanlarından operasyonlarını sürdürecek Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı'nın tüm fazları tamamlandığında, 300 bin metrekare kapalı alana sahip kargo terminalinde yıllık 4 milyon ton kargo elleçleme kapasitesine sahip olacak.

THY'nin kargo taşıma kapasitesi ile 124 ülkede 307 destinasyona ulaşan ve buna ek olarak kargo uçağı filosu ile 86 noktaya direkt kargo uçuşu gerçekleştiren Turkish Cargo, mevcut altyapısı ve gerçekleştirdiği yatırımlarla hizmet kalitesini her geçen gün yükseltiyor.

- "12. sıradan 7'nciliğe yükseldik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Turkish Cargo'nun, küresel hava kargo pazarındaki yükselişinin aralıksız sürdürmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Aycı, 2019 yılının ilk iki ayında yakaladıkları bu başarının da sürpriz olduğunun söylenemeyeceğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz bu şaşırtıcı başarıları iki yıldır yaşıyoruz. Son iki yıl içerisinde Avrupa ve Uzak Doğu'dan beş büyük global hava kargo markasını geride bırakarak, 12. sıradan 7'nciliğe yükseldik. Özellikle pazardaki talebin daraldığı ve sektörü kara kara düşündüren rakamların dolaştığı ortamda, bu başarı Turkish Cargo'nun geleceğini daha da aydınlatıyor. Ortaya koyduğumuz kararlılık ve hava kargo pazarındaki büyüme stratejimiz ile Turkish Cargo, dünyanın en iyi 5 hava kargo markası arasında yer alacak. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter paylaşımında "Hedefe ulaşmak için inancınız tamsa fırtınalar sizi yıldıramaz. Turkish Cargo, küresel hava kargo pazarında talebin yüzde 5,7 düştüğü şubat ayında yüzde 9,6 tonaj artışı başarısı yakaladı. Pazarın duraksadığı dönemde biz hedefimize uçmaya devam ediyoruz."

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büyüme kargo THY Turkish Cargo

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