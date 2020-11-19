Turkish Cargo COVID-19 aşılarını taşımaya başladı; aşılar Pekin'den Sao Paulo'ya ulaştırıldı

İSTANBUL, 19 Kasım (Reuters) - THY iştiraki

Turkish Cargo, COVID-19 aşılarını taşımaya başladı.

THY'den yapılan açıklamada, Çin'de üretilen COVID-19

aşılarının özel soğutma sistemlerine sahip 7 adet konteyner ile

Brezilya'ya taşındığı belirtildi.

Taşıma, 17,000 kilometre uçuş mesafesinde, Pekin'den

İstanbul aktarmalı olarak Sao Paulo'ya gerçekleştirildi.

THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen,

"Turkish Cargo olarak, kıtalar arasında soğuk zinciri korumak

için; -20/25 derece aralığında olan özel sıcaklık kontrollü

depolama odaları, ilaç bakım ekipleri, aktif konteynerler,

termal taşıyıcılar gibi endüstriyel çözümler sunuyoruz" dedi.

Açıklamada, Turkish Cargo'nun Mumbai, Brüksel, İstanbul,

Singapur, Dubai, Basel, Londra ve Amsterdam gibi sertifikalı

destinasyonlara ilaç taşıyarak, 400'den fazla destinasyon

arasında küresel ilaç koridoru oluşturduğu belirtilerek,

üretilen ve üretilme aşamasında olan COVID-19 aşılarını tüm

dünyaya ulaştırma noktasındaki kararlılık vurgulandı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre Turkish Cargo; aşı, ilaç ve

ısı kontrollü yük taşımacılığında artan talebe cevap verebilmek

için ilave 1200 metrekare alana sahip ısı kontrollü akıllı

depoyu devreye aldı. Ayrıca konteyner tedarikçileri ile yapılan

anlaşmalar sonucunda soğuk zincir taşımalarına yönelik

kapasitesini %30 seviyelerinde artırdı. Şirket, anlık olarak

ilave 150 uçak paletine cevap verecek bir kapasite ile soğuk

zincir taşıma ölçeğini aylık 25,000 tona kadar yükseltti.

Açıklamaya göre pandemi döneminde boyunca dünyanın çeşitli

bölgelerine ilaç taşıması gerçekleştiren Turkish Cargo,

Ocak-Eylül arasında 40,000 tonun üzerinde ilaç, sağlık ürünü,

tıbbi ekipman taşıyarak, ilaç taşımalarında %50'nin üzerinde

büyüme kaydetti.

(Haberi yazan Ceyda Çağlayan

Redaksiyon Birsen Altaylı)

