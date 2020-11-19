Turkish Cargo COVID-19 aşılarını taşımaya başladı; aşılar Pekin'den Sao Paulo'ya ulaştırıldı

İSTANBUL, 19 Kasım (Reuters) - THY iştiraki
Turkish Cargo, COVID-19 aşılarını taşımaya başladı.
THY'den yapılan açıklamada, Çin'de üretilen COVID-19
aşılarının özel soğutma sistemlerine sahip 7 adet konteyner ile
Brezilya'ya taşındığı belirtildi.
Taşıma, 17,000 kilometre uçuş mesafesinde, Pekin'den
İstanbul aktarmalı olarak Sao Paulo'ya gerçekleştirildi.
THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen,
"Turkish Cargo olarak, kıtalar arasında soğuk zinciri korumak
için; -20/25 derece aralığında olan özel sıcaklık kontrollü
depolama odaları, ilaç bakım ekipleri, aktif konteynerler,
termal taşıyıcılar gibi endüstriyel çözümler sunuyoruz" dedi.
Açıklamada, Turkish Cargo'nun Mumbai, Brüksel, İstanbul,
Singapur, Dubai, Basel, Londra ve Amsterdam gibi sertifikalı
destinasyonlara ilaç taşıyarak, 400'den fazla destinasyon
arasında küresel ilaç koridoru oluşturduğu belirtilerek,
üretilen ve üretilme aşamasında olan COVID-19 aşılarını tüm
dünyaya ulaştırma noktasındaki kararlılık vurgulandı.
Açıklamada yer alan bilgiye göre Turkish Cargo; aşı, ilaç ve
ısı kontrollü yük taşımacılığında artan talebe cevap verebilmek
için ilave 1200 metrekare alana sahip ısı kontrollü akıllı
depoyu devreye aldı. Ayrıca konteyner tedarikçileri ile yapılan
anlaşmalar sonucunda soğuk zincir taşımalarına yönelik
kapasitesini %30 seviyelerinde artırdı. Şirket, anlık olarak
ilave 150 uçak paletine cevap verecek bir kapasite ile soğuk
zincir taşıma ölçeğini aylık 25,000 tona kadar yükseltti.
Açıklamaya göre pandemi döneminde boyunca dünyanın çeşitli
bölgelerine ilaç taşıması gerçekleştiren Turkish Cargo,
Ocak-Eylül arasında 40,000 tonun üzerinde ilaç, sağlık ürünü,
tıbbi ekipman taşıyarak, ilaç taşımalarında %50'nin üzerinde
büyüme kaydetti.
(Haberi yazan Ceyda Çağlayan
Redaksiyon Birsen Altaylı)