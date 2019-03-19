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Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı’ndan ilk kargo uçuşu gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 15:23 | Son Güncelleme

DÜNYANIN 124 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı'ndan direkt olarak Aşkabat-Dakka'ya yaptığı taşıma ile ilk kargo uçuşunu gerçekleştirdi.

Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı’ndan ilk kargo uçuşu gerçekleştirdi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) DÜNYANIN 124 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı'ndan direkt olarak Aşkabat-Dakka'ya yaptığı taşıma ile ilk kargo uçuşunu gerçekleştirdi.

Boeing 777F tipi kargo uçağıyla Şanghay-Bişkek-İstanbul seferiyle İstanbul Havalimanı’na ilk kargo seferini gerçekleştiren Turkish Cargo, İstanbul-Aşkabat-Dhaka hattında yaptığı taşıma ile de buradan ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Atatürk Havalimanı’na gelen Amsterdam, Paris, Guangzhou, Nairobi çıkışlı transit kargolar, TIR'larla İstanbul Havalimanı’na sevk edilerek TK 6472 seferi ile Aşkabat ve Dakka'ya taşındı.

MEGA KARGO HUB FAALİYETE GEÇECEK

İstanbul Havalimanı’nda ilk aşamada 165 bin metrekarelik alanda operasyonlarını yürütecek olan Turkish Cargo, tüm fazlar tamamlandığında ise 4 milyon ton kargo elleçleme kapasitesine sahip olacak. Mega Kargo Hub’ı hizmete geçene kadar İstanbul Havalimanı’ndaki kargo operasyonları, altyapı açısından tamamıyla yeterli olan geçici uydu tesisinde yürütülecek. İstanbul Havalimanı’ndaki Mega Kargo Hub’ının faaliyete geçmesi ile birlikte tüm operasyonlarını, İstanbul Havalimanı’na taşıyacak.

(FOTOĞRAF)

Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı’ndan ilk kargo uçuşu gerçekleştirdiTurkish Cargo, İstanbul Havalimanı’ndan ilk kargo uçuşu gerçekleştirdiTurkish Cargo, İstanbul Havalimanı’ndan ilk kargo uçuşu gerçekleştirdi

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