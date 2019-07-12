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Turkish Cargo Mayıs ayında yüzde 7,1'lik tonaj artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:17 | Son Güncelleme

DÜNYADA 124 ülkeye hizmet sağlayan Turkish Cargo, Uluslararası Hava Kargo Bilgi Sağlayıcısı (WACD)'nın mayıs ayı verilerine göre, global hava kargo pazarının yüzde 5,1 oranında küçülme gösterdiği sektörde, yüzde 7,1'lik oranında tonaj artışı gerçekleştirdi.  Turkish Cargo, WACD'nin mayıs ayı bölgesel verilerine göre, en önemli büyümeyi Asya ve Amerika pazarında sağladı.

Turkish Cargo Mayıs ayında yüzde 7,1'lik tonaj artırdı

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA)- DÜNYADA 124 ülkeye hizmet sağlayan Turkish Cargo, Uluslararası Hava Kargo Bilgi Sağlayıcısı (WACD)'nın mayıs ayı verilerine göre, global hava kargo pazarının yüzde 5,1 oranında küçülme gösterdiği sektörde, yüzde 7,1'lik oranında tonaj artışı gerçekleştirdi.

Turkish Cargo, WACD'nin mayıs ayı bölgesel verilerine göre, en önemli büyümeyi Asya ve Amerika pazarında sağladı. Satılan tonaja göre Turkish Cargo, Amerika kıtasında yüzde 34,4, Uzak Doğu bölgesinde yüzde 19,3 ve Orta Doğu ile Güney Asya bölgesinde ise yüzde 12,2'lik büyüme başarısı gösterdi. Hava kargo hizmeti sağladığı tüm bölgelerde olumlu sonuçlar elde eden Turkish Cargo, yüzde 7,1'lik tonaj artışı sağlayarak önemli bir başarı elde etti.
İstanbul Havalimanı'na taşınmasının hemen ardından açıklanan rakamlarla istikrarlı büyümesini devam ettiren başarılı hava kargo markası Turkish Cargo, global hava kargo pazarındaki daralmanın yüzde 4 olduğu sektörde, pazar payını yüzde 3.9'dan yüzde 4'e yükselterek, hava kargo pazarında 7. sıradaki yerini korudu.

88 DESTİNASYONA DİREKT KARGO UÇUŞU
Türk Hava Yolları'nın kargo taşıma kapasitesine ek olarak, kargo uçağı filosu ile 88 destinasyona direkt kargo uçuşu gerçekleştiren hava kargo markası, 2019 yılında gerçekleştirmiş olduğu çift terminal operasyonlarını, Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'ndan yapmaktadır. Uçuş ağına eklediği yeni destinasyonlar, mevcut altyapısı ve gerçekleştirdiği yatırımlarla sürdürülebilir bir büyüme sağlayan Turkish Cargo, mevcut uçuş ağında bulunan 300'den fazla destinasyonda, kapasitesini artırmaya devam ediyor.

Turkish Cargo Mayıs ayında yüzde 7,1'lik tonaj artırdıTurkish Cargo Mayıs ayında yüzde 7,1'lik tonaj artırdı

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