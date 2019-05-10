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Turkish Cargo, Porto seferine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 09:47 | Son Güncelleme

Portekiz'in en büyük ikinci şehri ve en önemli endüstri noktası Porto, Turkish Cargo'nun direkt kargo uçuşu icra ettiği destinasyonlar arasında yerini aldı

İSTANBUL (AA) - Turkish Cargo, Portekiz’in liman şehri Porto’yu kargo uçuş ağına ekledi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Turkish Cargo, Portekiz’in en büyük ikinci şehri ve en önemli endüstri noktası Porto’yu (OPO), direkt kargo uçuşu gerçekleştirdiği destinasyonlar arasına kattı.

Porto seferleri, "A330-200 F" tipi kargo uçağıyla pazar günleri, İstanbul (IST)-Madrid (MAD)-Porto(OPO)-İstanbul (IST) hattında icra edilecek.

Turkish Cargo'nun uçuş ağına eklediği Porto, Avrupa’nın önemli ticaret limanlarından biri olarak ciddi bir ihracat noktası konumunda yer alıyor. Güneybatı Avrupa’da yer alan Porto, Kuzey Atlantik Okyanusu kıyılarında, tarihi milattan sonra 4. yüzyıla kadar uzanan önemli ticaret limanlarına sahip. Portekiz’e ismini veren ve Avrupa’nın en eski kentlerinden biri olan Porto’da 1.8 milyon kişi yaşıyor.

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Porto sefer Turkish Cargo

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