Turkish Cargo, Porto’ya sefer başlatıyor

Geniş uçuş ağıyla küresel hava kargo taşıyıcıları arasında en hızlı büyüyen markalardan biri olan Turkish Cargo, Portekiz’in en büyük ikinci şehri ve en önemli endüstri noktalarından Porto’yu (OPO), direkt kargo uçuşu gerçekleştirdiği destinasyonlar arasına ekledi.

Başarılı hava kargo markasının uçuş ağına eklediği Porto, Avrupa’nın önemli ticaret limanlarından biri olarak ciddi bir ihracat noktası konumunda yer alıyor. Turkish Cargo’nun Porto seferleri, A330-200F tipi kargo uçağıyla pazar günleri, İstanbul (IST) - Madrid (MAD) - Porto (OPO) - İstanbul (IST) hattında icra edilecek. Güneybatı Avrupa’da yer alan Porto, Kuzey Atlantik Okyanusu kıyılarında, tarihi M.S. 4. yüzyıla kadar uzanan önemli ticaret limanlarına sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. Portekiz’e ismini veren ve Avrupa’nın en eski kentlerinden biri olan Porto’da 1.8 milyon kişi yaşıyor.

88’i direkt kargo destinasyonu, 300’den fazla noktadan oluşan geniş uçuş ağıyla dünyayı kapsayan Turkish Cargo; altyapısı, operasyonel kabiliyetleri, filosu ve alanında uzman ekipleriyle sürdürülebilir bir büyüme sağlayarak, hava kargo taşımacılığında tercih edilen marka olmaya devam ediyor.



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