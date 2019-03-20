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Turkish Cargo, sarayın eserlerini Japonya'ya taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 12:21 | Son Güncelleme

THY'nin dünyanın 124 ülkesine hizmet sağlayan hava kargo markası Turkish Cargo, Japonya'da 2019 yılının 'Türk Yılı' olarak ilan edilmesi kapsamında 'Osmanlı İmparatorluğu ve Lale Kültürü' isimli sergi için; Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı'nda bulunan 186 parça eseri, sponsor taşıyıcı olarak Japonya'nın başkenti Tokyo’ya taşıdı.

Turkish Cargo, Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı’ndaki tarihi eserlerin 'Osmanlı İmparatorluğu ve Lale Kültürü' sergisi için Japonya’ya taşınmasına sponsor oldu.

Turkish Cargo, nadide eserleri Japonya'ya taşıdı

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY'nin dünyanın 124 ülkesine hizmet sağlayan hava kargo markası Turkish Cargo, Japonya'da 2019 yılının "Türk Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında "Osmanlı İmparatorluğu ve Lale Kültürü" isimli sergi için; Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı'nda bulunan 186 parça eseri, sponsor taşıyıcı olarak Japonya'nın başkenti Tokyo’ya taşıdı.
İstanbul-Narita hattında gerçekleştirilen taşıma öncesinde, Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı’nda bulunan eserler, eserlerin dokusunu ve yapısını koruyucu materyaller ile paketlenerek, 56 yüksek güvenlikli ahşap sandığa yerleştirildi. Turkish Cargo’nun geniş gövdeli "Boeing 777F" tipi kargo uçağıyla gerçekleştirdiği özel uçuşa, operasyonun önemi nedeniyle başka bir kargo taşıması kabul edilmedi.
Tarihi eser taşımalarına azami dikkat gösteren Turkish Cargo, bu önemli operasyonu da alanında uzman ekipleriyle gerçekleştirdi. Başarılı operasyon ile Topkapı Sarayı’nda uzun yıllardır titizlikle muhafaza edilen "Kanuni Sultan Süleyman’ın yatağı", "Sultan 2. Osman’ın kaftanı", "tören matarası" gibi birçok eser ile Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan, Japon İmparatoru Meiji tarafından Sultan 2. Abdülhamid Han’a hediye edilen, "Yusen Shıppo Vazosu", "Ahşap Yazıhane" ve "Bambu Ayna" gibi eserler Japonya’ya ulaştırıldı.
Türk kültürü ve tarihi için önemli bir anlam taşıyan, toplam 8 ton ağırlığındaki 186 parça eser, 20 Mart-20 Mayıs'ta Tokyo’da bulunan Ulusal Sanat Merkezi’nde,14 Haziran-28 Temmuz'da Kyoto'da bulunan Ulusal Modern Sanat Müzesi’nde sergilenecek.
Daha önce, Çingene Kızı Mozaiği’nin kayıp parçalarının eve dönüşünü sağlayan, Paris Louvre Müzesi’nde sergilenen 50’den fazla başyapıtı Tahran’a taşıyan, Roma dönemine ait Herakles Lahdi’ni Cenevre’den İstanbul’a ulaştıran Turkish Cargo, bu operasyon ile hassasiyet gerektiren sanat eserleri konusunda da güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı. Turkish Cargo, THY'nin 306 noktaya ulaşan geniş uçuş ağına ek olarak 85 destinasyona direkt kargo uçuşu gerçekleştirerek, başarılı operasyonlarını sürdürüyor. Turkish Cargo, taşıma işlemi azami ölçüde önem ve hassasiyet gerektiren sanat eserleri için üç adet hassas kargo odası ve bu konuda sertifikalı çalışanları ile dünyanın 124 ülkesindeki müşterilerine hizmet veriyor. Turkish Cargo, taşıdığı hassas ve değerli kargoların her hareketini, depolama tesisleri ve çevresindeki kameralarla sürekli gözetim altında tutuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Turkish Cargo Osmanlı İmparatorluğu ve Lale Kültürü Japonya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
2 eser sahtesi ile değişirse ne olacak, çok mu lazımmış eserlerin taşınması?
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