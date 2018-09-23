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Turkish’i Dondurma'nın başrol oyuncusu Şebnem Bozoklu: Babamın vasiyeti

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.09.2018 15:39 | Son Güncelleme

İki Türk gencin 1. Dünya Savaşı sırasında verdikleri sıra dışı mücadele sinemaya uyarlanıyor. Başrol oyuncusu Şebnem Bozoklu, bu filmde rol almasını 3 ay önce hayatını kaybeden babasının istediğini söyledi

Turkish’i Dondurma'nın başrol oyuncusu Şebnem Bozoklu: Babamın vasiyeti

Başrollerini Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay, Şebnem Bozoklu ve Will Thorp’un paylaştığı “Turkish’i Dondurma”nın çekimlerine devam ediliyor.

    1. Dünya Savaşı sırasında, Anzak askerlerinin ülkemize geleceğini haber alan iki kafadarın Avustralya’da verdiği mücadeleyi konu alan film için Kemerburgaz’da 7 bin metrekarelik bir plato kuruldu.

O platoya 1900’lü yılları yansıtan bir kasaba inşa edildi. Postaneden otele, tren garından boks salonuna her detayın birebir uygulandığı o sette önceki gün basın toplantısı düzenlendi.

Filmin 7 dakikalık montajlanmış halinin de gösterildiği toplantıda Şebnem Bozoklu duygusal bir açıklama yaptı:

“Turkish’i Dondurma’da rol almamın kişisel bir sebebi var. Kısa süre önce babamı kaybettim. Bir anda hastalandı. Son gecemizde ona bu filmin hikâyesini anlattım. Senaryosu üzerinde uzun uzun konuştuk. Babam ‘Biliyorsun işlerine hiç karışmam, hep senin kararındır ama ilk defa sana şunu söyleyeceğim, bu filmde oynamanı çok istiyorum. Lütfen benim için oyna’ dedi. 20 gün sonra da babamı kaybettik. İyi ki onu dinlemişim.”

Çekimleri iki hafta içinde tamamlanacak olan “Turkish’i Dondurma” 2019 Mart’ında vizyona girecek.

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Anahtar Kelimeler:
Turkish’i Dondurma Şebnem Bozoklu

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