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Türkistan Mimari Ödülleri için başvurular başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 09:19 | Son Güncelleme

Türkistan Mimari Ödülleri için başvurular başladı

Kazakistan’ın Türkistan kentindeki yeni kamu ve kültür tesislerinin mimari çizimlerinin oluşturulmasına yönelik düzenlenen “Türkistan Mimari Ödülleri” yarışmasına başvurular başladı.

Türkistan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yarışmanın amacının Kazakistan’ın manevi ve kültürel merkezi Türkistan'ın gelişmesine ivme kazandıracak benzersiz mimari çözümlerin oluşturulmasını sağlamak olduğunu belirtildi.

Uluslararası yarışma katılımcılarının bir ay içinde 15 projeyle mimari çizimleri hazırlaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, eski Türkistan kültürü ve ziyaretçilere konforlu koşulların için etkin çözüm ve teknolojileri içeren eserlerin en iyi çalışma olarak seçileceği kaydedildi.

Tek aşamadan oluşan yarışmaya başvuruların 25 Kasım'a kadar kabul edileceği bilgisine yer verilen açıklamada, yarışma sonuçlarının ise 1 Aralık'ta duyurulacağı ifade edildi.

Açıklamada, dereceye girenlere para ödüllerinin yanı sıra eserlerinin projelendirilmesi için özel bir anlaşma yapma hakkı verileceği belirtildi.

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