Türkistan'da Türk-Kazak kültürel atılımı

ASTANA (AA) – Türk şirketlerinin Kazakistan'da, Türkistan kentinin gelişmesine katkı sağlayacağı bildirildi.

Türkistan Eyaleti Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in, geçen hafta Türkistan’a yaptığı ziyaret çerçevesinde bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınması konularına ilişkin düzenlenen toplantıda, ülkenin büyük şirket yöneticileri, bakanlar ve hükümet üyelerine Türkistan’da bina inşa etmeleri talimatı verdiği belirtildi.

Açıklamada, Nazarbayev'in, toplantıda büyük Kazak firma yöneticilerine; Türkistan'da tiyatro binası, Türk halkları müzesi, spor alanları, Kazak Hanları ve Kahramanları Merkezi, Gençler Sarayı, Hoca Ahmet Yesevi’nin mini müzesi, modern teknolojilerin kullanıldığı postane ve diğer kültürel, sosyal ve spor tesisler inşa etmeleri yönünde çağrıda bulunduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Türkistan'ın gelişmesine Türk şirketlerinin de katkı sağlayacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev,Türkistan ziyareti çerçevesinde bölgenin Türk dünyasının kültürel ve ruhani merkezi olarak kalkınma planı konseptini onaylamış, “Türkistan” özel ekonomik bölgesinin oluşturulmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Nazarbayev, tren istasyonunun tamir edilmesi ve havalimanının inşa edilmesine ilişkin talimat da vermişti.

