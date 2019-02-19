"Türkistan'ın inşasında Türk firması ERA ile iş birliğine hazırız"

ASTANA (AA) – Kazakistan'ın Türkistan eyaleti Valisi, Kazakistan'ın eski Ankara Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev, Türkistan kentini inşa etmek için Türk firması ERA ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Kazakistan'ın Türkistan eyaleti Valiliğinin açıklamasına göre, eyalet Valisi Canseyit Tüymebayev, yenilikçi mimari projeleriyle bilinen ERA'nın temsilcileriyle görüştü.

Tüymebayev, yaptığı konuşmada, bölgede olumlu yatırım ortamının olduğunu belirterek, girişimciliğin geliştirilmesi için gerekli desteğin verildiğini, eyalette 2 milyon kişinin yaşadığını söyledi.

Eyalet merkezi Türkistan kentinin uluslararası kara yolu üzerinde bulunduğuna dikkati çeken Tüymebayev, "Biz yeni bir şehir inşa etmek için sizinle iş birliği yapmaya hazırız. Türkistan modern ve gelişmiş standartlarla inşa edilmeli." dedi.

Türk firması temsilcileri de kentte yeni binaların ve sosyal tesislerin inşa edilmesi ve sanayi bölgelerinin geliştirilmesi konularına büyük ilgi duyduklarını kaydetti.

